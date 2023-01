Damir Bakić, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (Možemo!) je rekao kako pomaka u pregovorima ima i nada se da će se danas ovaj proces okončati.

"Mi imamo važeći kolektivni ugovor koji vrijedi do konca 2023. godine, a to znači da ga uprava Holdinga u cijelosti poštuje. Pregovorima koncem prošle godine pristupilo se s pozicije inflatornih kretanja i poskupljenja troškova života. Predmet pregovora je bio povećanje dodataka na plaće. Premda do sveobuhvatnog dogovora tada nije došlo, uprava Holdinga je odlučila jednostrano podići primanja najugroženijih skupina radnika za 13,5 posto", istaknuo je.

Dodaje kako su pregovori nastavljeni i prošireni. Paket o kojem se raspravlja ne odnosi samo na povećanje osnovice, već se odnosi i na povećanje dodataka na plaću, na neoporeziva davanja te na korekciju koeficijenata.