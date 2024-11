Šefica KoHOM-a: Pozdravljamo preventivne preglede, ali bojimo se da za to neće biti vremena

Podijeli :

Predsjednica KoHOM-a Zrinka Huđek Leskovar govorila je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem o preventivnim pregledima koji bi uskoro trebali početi u ordinacijama obiteljske medicine, ali i o štrajku zdravstvenih djelatnika koji upravo traje u hrvatskim bolnicama i zbog kojeg bi se mogle dodatno produžiti liste čekanja.

Dok zdravstveni radnici štrajkaju, što bi trebali napraviti pacijenti kojima je potrebna zdravstvena usluga? “KoHOM podržava svaki oblik borbe za prava zdravstvenih radnika. I štrajk je legitiman oblik te borbe. Svi hitni pregledi se mogu obaviti, u tom dijelu kolege neće štrajkati”, pojašnjava Huđek Leskovar.

Što je hitno? “Mi u času pregleda odredimo je li pacijent hitan, mora li hitno obaviti laboratorijski pregled ili radiološki, to se napominje na uputnici. Najhitnije pacijente upućujemo u OHBP-e gdje će svakako biti pregledani”, kaže.

Preventivni pregledi

Na pitanje o preventivnim pregledima, odgovara kako se u obiteljskoj medicini već radi puno preventivnih pregleda.

“Preventiva je velik dio našeg posla. Ono što naglašavamo već dugi niz godina, mi smo u intenzivnim dogovorima s administracijom, da nas se rastereti velikog administrativnog opterećenja, da se smanji broj pacijenata po timu do maksimalno 1500, da nam se omogući zapošljavanje još jednog člana tima i da nam se omogući da nađemo kvalitetno vrijeme za naše pacijente. Ministar je jučer svečano obećao da će to omogućiti”, govori.

Pacijenata koji bi trebali proći preventivne preglede je između sto i 150 po timu.

“To je ogroman broj. Trebate doći najmanje dva puta, a u prvom dolasku trebate sat vremena. Možete zamisliti kad pacijent u ambulanti bude sat vremena, koliko će se napuniti čekaonice. Svi s akutnom bolešću će morati čekati, to je veliki problem”, kaže Huđek Leskovar. Naglašava i kako brojke sve govore. “Mi to nećemo moći raditi svaki, nas dnevno obiđe i kontaktira sto do 150 pacijenata. Puno je, u ovo zimsko doba, respiratornih infekcija. Mi pozdravljamo svaki oblik preventivnog djelovanja, međutim, bojimo se da za to neće biti vremena.

Kad ih pozovemo, vjerujemo da će se pacijenti odazvati, ali bojim se da mi to nećemo stići”, govori.

Pozivi bi, u nekim ordinacijama, početi već i ovaj tjedan, a kod nekih sigurno neće ni za mjesec dana. “Previše je posla. Mi imamo i naručene pacijente, ali pacijenti imaju pravo doći kad god trebaju. Teško je planirati kad ćete naći vremena jer se može u tom trenutku naći i po nekoliko neplaniranih pacijenata pa to produžava vrijeme rada”, govori.

Ponavlja i kako je ministar jučer obećao rasterećenje. “KOHOM ima elaborirano sve u čemu nas se može rasteretiti. Treba dobre volje od strane administracije, Ministarstva zdravstva i HZZO-a”.

Liste čekanja

I ovaj štrajk će produžiti liste čekanja, smatra Huđek Leskovar.

“Samim time što se produžava štrajk, logično je da će se produžiti i liste čekanja”, govori Huđek Leskovar. Dodaje kako bi Vlada trebala sjesti za stol sa štrajkašima i pronaći najbolje rješenje jer je najvažnije da pacijentima ne budu uskraćene dijagnostičke pretrage.

