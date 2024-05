Šefovi Elektre Zadar pod istragom zbog mita: Uzimali novac da preko reda srede ljudima priključke za struju

Podijeli :

Ilustracija/Dino Stanin/PIXSELL

USKOK je na temelju kaznene prijave Policijske uprave zadarske otvorio istragu protiv 22 osobe zbog sumnji u korupciju kod radi žurnog rješavanja priključaka na elektromrežu.

Sve se to događalo još sredinom 2020. kada je petero djelatnika HEP-a ODS-a, odnosno Elektre Zadar uzimalo mito za sređivanje priključaka.

Koliko mita je plaćeno?

Novac im je, kako je za sada utvrđeno, dalo 17 vlasnika kuća, apartmana i poslovnih prostora koji su željeli čim žurnije dobiti struju odnosno priključak na elektromrežu.

Ljudi iz Elektre Zadar uzimali su od 250 do 1.500 eura mita, navodi USKOK. Vlasnici kuća, apartmana i poslovnih prostora nakon mita platili bi i priključke, te su i spojeni na elektromrežu.

Među osumnjičenima je investitor u jednu stambenu zgradu, te vlasnik stana koji su predali 500 eura mita, a zatim im je nekretnina spojena elektromrežu bez izrade novog elektroizvoda i bez mrežnog elektroormara. Učinjeno je to, iako odgovorni iz Elektre Zadar, kako navodi USKOK u rješenju o provođenju istrage, znaju da to nije u skladu s propisima.

Lažna dokumentacija za struju

Iste godine mito do 1.000 eura platio je još jedan građanin. Za uzvrat je nekretnina njegove supruge koja je još bila u izgradnji povezana na elektromrežu. To, međutim, tvrdi USKOK, nije bilo zakonito jer je nekretnina najprije trebala dobiti građevinsku dozvolu

Lažnu dokumentaciju, kako je utvrđeno, Elektri Zadar poslao je jedan od osumnjičenika kojem su ljudi iz HEP ODS-a koji su završili pod istragom, objasnili što sve mora napisati kako bi mu odobrili priključene. Zako je sam sebi izdao ateste elektroinstalacija, iako je znao da ih uopće nema.

Trgovali potvrdama za instalacije

Utvrđeno je i da su u najmanje sedam slučajeva iskoristili bjanko Potvrde o uporabljivosti izvedene električne instalacije i Izjave o ispitivanju električne instalacije koje je izdao jedan od okrivljenika i ovjerio ih svojim pečatom. Oni su ih pak ljudima kojima su trebali priključci naplatili između 200 i 600 eura.

Zauzeli su se, tvrdi USKOK, i za požurivanje spajanja na elektromrežu ili izmjenu brojila na objektima na kojima je radio jedan lokalni električar. I on im je dao ovjerene bjanko Potvrde koje su oni kasnije prodali za 150 do 200 eura. Učinili su to, sumnja se za sada, u još osam slučajeva i prikazali tako da su elektroinstalacije u objektima uporabljive, nakon čega su priključci i pušteni u eksploataciju.

