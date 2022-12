Sigurnosni stručnjak o dočeku Vatrenih: Pirotehnika može dovesti do stampeda!

Podijeli :

Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL

O sigurnosnim aspektima velikih okupljanja, kao što će biti doček Vatrenih u nedjelju, u Newsroomu je govorio stručnjak za sigurnost Mate Laušić.

“Svako osiguranje velikog okupljanja građana na otvorenom prostoru je sigurnosni izazov. Međutim, i MUP i ravnateljstvo policije imaju velikog iskustva s takvim događanjima. Pripreme su već daleko odmakle i mislim da su doista predviđene sve inačice koje bi se aktivirale da dođe do potencijalnih sigurnosnih rizika.”

Tek neki od izazova koji bi se mogli javiti su: “Od nekih situacija koje se mogu dogoditi na trasi, autobusa koji mora imati rezervni autobus, do situacije ako će se možda produžiti samo putovanje kao 2018. godine, bilo bi dobro vidjeti koja bi pozicija bila za zaustavljanje i kraći odmor, pa sve do nekih situacija koje bi mogle eskalirati u neki oblik uznemiravanja mase, nekontroliranog gibanja mase…”

Na pitanje o tome koliko je središnji trg logičan izbor za ovakve vrste događanja, stručnjak odgovara: “On ima i svoje drugo značenje. Razmatran je i Hipodrom, ali Trg bana Jelačića ima posebno značenje jer je glavni trg u glavnom gradu, tako da mi je drago da je određen kao mjesto dočeka ekipe i onih koji su bili potpora dečkima na terenu.”

Laušić je upozorio na uporabu pirotehnike jer eksplozije mogu dovesti do nekontroliranog gibanja mase i stampeda zbog kojeg dolazi do teških stradavanja. To se da izvesti sektorizacijom, preventivnim nastupom zaštitara. “Apeliram na svijest onih koji će biti tamo, da ih ne ponesu emocije i strasti, da ne počnu nekontrolirano i neprimjereno upotrebljavati pirotehnička sredstva.”

Dočeku će prisustvovati i najviši politički dužnosnici, što dodatno komplicira osiguravanje događaja. “Svakako to pojačava mjere koje su već planirane, ali duboko sam uvjeren da su kolege koji su u stožeru osiguranja pripremljeni za sve moguće nepredviđene situacije i postupanje u datim situacijama. To su sve profesionalci i uvjeren sam da će ovaj događaj proći savršeno. I po broju prisutnih i ponašanju prisutnih i da će to biti jedan lijep doživljaj i nama ispred ekrana i prisutnima na mjestu događaja.”

Laušić je zaključio da nije dobar u prognozama, ali čestitao je našim nogometašima na dosad postignutim rezultatima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.