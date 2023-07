Sisačkom ubojici mjesec dana istražnog zatvora

Podijeli :

Mjesto gdje se skrivao sisački ubojica/Željko Hladika/Pixsell

Ubojici (58) iz Siska određen je jednomjesečni istražni zatvor.

Podsjetimo, 58-godišnji muškarac je u subotu ubio 45-godišnju ženu, ranio nekoliko osoba te palio kuće i automobile. Dvojica muškaraca, u dobi od 34 i 58 godina, koji su jučer bili u kritičnom stanju, danas su stabilno, piše HRT.

Županijska državna odvjetnica: Predmet je složen

Županijska državna odvjetnica u županijskom državnom odvjetništvu u Sisku, Marijana Matijević Pišonić rekla je kako su danas zaprimili kaznenu prijavu PU Sisačko-moslavačke protiv 58-godišnjaka zbog počinjenja više kaznenih djela.

“Osumnjičenika sam ispitala, predložili smo određivanje istražnog zatvora po tri osnove – zbog ponavljanja djela, utjecaja na svjedoke i radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo kod kojeg su okolnosti posebno teške, rekla je dodavši da je sutkinja istrage prihvatila prijedlog po svim osnovama.

O pucnjavi se oglasili Beroš, Grad Sisak i ŽDO: “Bezuman zločin!” Sisak pod blokadom: Pucao iz kalašnjikova, ubio jednu osobu, više je ozlijeđenih

“Predmet je složen, puno je kaznenih djela. Treba ispitati preko 20 svjedoka i provesti više vještačenja”, dodala je.

Motiv će, kako je rekla, pokušati razjasniti tijekom istrage.

“Izjava odvjetnika bila je štura i nakon što je završilo samo ispitivanje. Na upit je li počinitelj komunicirao i odgovarao na pitanja, odvjetnik je rekao da je na neka pitanja odgovarao, a na neka nije. Upitali smo ga i za motiv, međutim, nije to nije znao. Rekao je da je na policiji da odradi svoje kriminalističko istraživanje i sve dokazne radnje i tek nakon toga onda ćemo znati što stoji iza zapravo te strašne tragedije”, rekla je novinarka HRT-ova novinarka.

“Ono što smo uspjeli doznati je u kakvom su odnosu bili počinitelj, ranjenici i 45-godišnja ubijena žena. Oni su bili susjedi, živjeli su praktički kuću do kuće. Na pitanje je li prije bio problematičan, prijavljivan, odvjetnik je samo kratko rekao da ne može to komentirati, jer je to sve dio kriminalističkog istraživanja. Isto tako kratko je prokomentirao što mu se stavlja na teret. Tereti ga se za teško ubojstvo, četiri pokušaja ubojstva, dovođenje u opasnost života i imovine, te produljeno kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Zbog svega ovoga, zbog svih tih kaznenih dijela, prijeti mu dugotrajna kazna zatvora, koliko je točno godina riječ nije rekao niti njegov odvjetnik”, rekla je.

Odvjetnik Kovač: Bio je razvojačeni branitelj i od 1995. posjeduje oružje

“O načinu obrane ne bih jer još nije otvorena istraga. Mogu reći detaljnije za što ga se tereti. Na neka je pitanja odgovarao, a na neka nije”, rekao je Danko Kovač, odvjetnik po službenoj dužnosti.

Naglasio je kako je prerano govoriti o motivima. Nema ih čak ni u opisima kaznenih dijela za koje ga se tereti.

Na pitanje u kakvim je odnosima bio s ljudima nad kojima je počinio zločin, odvjetnik je rekao kako su svi bili susjedi.

Pucnjava u Trogiru! Ozlijeđena jedna osoba, policija traga za napadačem! Pucnjava u Sarajevu, jedna osoba ozlijeđena

Kovač nije želio govoriti o detaljima.

“To je stvar istrage. Da govorim stvari koje su jednostrane ili koje su predmet istrage nije korektno, nije u smislu zakona.

“Tereti ga se za više kaznenih dijela. To znamo za sad iz poruke o pravima, znači može biti mijenjano jer se očekuje donošenje rješenja o provođenju istrage, ali tereti ga se za jedno kazneno djelo ubojstva, član 110, za četiri kaznena dijela pokušaja ubojstva, od kojih su neka od njih, mislim dva sad na brzinu, dva su produljena kaznena dijela. Onda ga se tereti za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, član 331, stav 1, Kaznenog zakona, za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, član 215, stav 1, tu imamo dva kaznena dijela produljena”, rekao je odvjetnik.

“Oružje je oduzeto, znamo o kojem se oružju radi, znamo kakvo je oružje i odakle njemu oružje. Bio je razvojačeni branitelj i od 1995. posjeduje oružje”, dodaje.

Dvojica stradalih stabilno

“Kod nas su primljena dva pacijenta koja su nastradala u ovom nemilom događaju. Obojica su stabilno, budna su, nisu više na respiratoru i skinuti su s potpore održavanja tlaka. Kod nas će ostati dalje zbog mjera opreza, zbog mehanizma ozljede koje su zadobili. Oni su zaprimljeni s ozljedama trbuha, to je operativno sanirano odmah. Dalje ćemo vidjeti kako će se sve odvijati, rekao je Gorazd Pilčić, dr. med., Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.

Podsjetimo, u oružanom napadu je smrtno stradala 45-godišnja žena, a ukupno je ozlijeđeno osam osoba, od kojih četiri teško i četiri lakše, piše HRT.

Počinitelj je zapalio i dvije stambene zgrade, a u velikom su požaru dvije zgrade i jedan automobil u cijelosti izgorjeli, a jedna zgrada i automobil djelomično.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.