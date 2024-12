Tomo Pavić branit će se sa slobode, Pozder i braća Petrač ostaju u zatvoru

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Sudac istrage odlučio je da se ukine pritvor Tomi Paviću iz krapinske podružnice HZZO-a. U istražnom zatvoru ostaju poduzetnik Saša Pozder i braća Nikola i Novica Petrač. Oni su osumnjičeni u aferi Mikroskopi u koju je upleten i bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Nakon što je USKOK objavio da su uhitili Vilija Beroša, bivšeg predstojnika Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice i člana uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera i EPPO je priopćio da je pokrenuo istragu protiv Beroša i sedam osoba.

USKOK preuzeo i istragu EPPO-a

Odlukom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića cijela je istraga u aferi Mikroskopi dodijeljena u nadležnost USKOK-a koji je preuzeo spis EPPO-a. Europska tužiteljica Laura Kovesi zbog toga se požalila Europskoj komisiji, no Turudić je odgovorio da je sve radio na temelju propisa, piše HRT.

Za razliku od USKOK-a koji je Beroša isprva sumnjičio za trgovanje utjecajem, u čijoj se istrazi nisu spominjali ni odbjegli Hrvoje Petrač ni dvojica njegovih sinova koji su se u međuvremenu predali pa su u istražnom zatvoru, EPPO je Beroša teretio za primanje mita.

USKOK objavio: Blokirana imovina u predmetu protiv Beroša i drugih okrivljenika Novica i Nikola Petrač porekli sve optužbe u aferi Beroš

Blokirana imovina vrijedna više od pola milijuna eura

USKOK, na čiji je zahtjev određen istražni zatvor Berošu i Pozderu, dok je Rotim pušten da se brani sa slobode, tvrdi da se trojac udružio radi plasiranja i prodaje medicinskih uređaja jednog austrijskog proizvođača bolničkim ustanovama u državnom vlasništvu.

USKOK sumnja da je Pozderovoj tvrtki pribavljena korist od gotovo pola milijuna eura, dok je po sumnjama EPPO-a cijena operacijskih mikroskopa neosnovano uvećana za gotovo 620.000 eura. Uskok je osumnjičenima blokirao imovinu vrijednu više od pola milijuna eura.

Iz Remetinca su u međuvremenu pušteni Beroš i bivši ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb Goran Roić nakon što su ispitani svi s njima povezani svjedoci. Po zahtjevu europskih tužitelja osim dvojice sinova odbjeglog Hrvoja Petrača, Novice i Nikole, u pritvoru je i Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a, a po zahtjevu USKOK-a poduzetnik Saša Pozder.

“Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu produljila je istražni zatvor Nikoli Petraču, Novici Petraču i Saši Pozderu zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Međutim, ne na 60 dana, koliko je USKOK tražio, nego na 30 dana. I ono za nas, u ovom trenutku još i važnije, nije prihvatila prijedlog USKOK-a da se istražni zatvor produlji i zbog mogućnosti ponavljanja dijela jer smatra da ta mogućnost više ne postoji, rekao je odvjetnik Fran Olujić, koji brani Pozdera i Novicu Petrača, pa dodao:

“Za mog branjenika to znači da USKOK sada ima 30 dana za ispitati ukupno 20 svjedoka. Ukoliko bi ova odluka postala pravomoćna, to bi značilo da on s ispitivanjem tih 20 svjedoka, najkasnije 16. siječnja izlazi van.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Susret Mile Kekina i Nikice Jelavića komentirala i Severina, pogledajte što je objavila Provjerite novčanike: Ovo je pet najvrjednijih kovanica od 2 eura koje vrijede tisuće