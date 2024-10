Oštar obračun s Milanovićem na Vladi: “Razina obmana i laži koje on širi je nezapamćena”

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Sjednica Vlade u četvrtak, već tradicionalno, je kasnila. Danas više od 30 minuta. Na dnevnom redu sjednice bio je prijedlog rebalansa državnog proračuna za ovu godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te pratećim izmjena i dopunama financijskih planova izvanproračunskih korisnika. Na dnevnom je redu i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima (EU).

“Državni zavod za statistiku izašao je s podacima za rujan gdje je inflacija iznosila 1,6 posto. To znači da su uspjele mjere koje smo poduzeli kao vlada da obuzdamo inflaciju. Inflacija je najniža u posljednje tri godine. Što se tiče o turističkoj podaci, prihodi od stranih turista su oko 4 milijarde eura”, rekao je Andrej Plenković na početku sjednice Vlade.

Ustvrdio je da im je plan da mirovine do kraja njihovog mandata dodatano rastu, a govorio je i o tome da obnova dobro napreduje.

“Cilj rebalansa je da servisiramo sve obaveze za daljnju pomoć vezanu za energetsku krizu i socijalnu pomoć i naknade”, rekao je Plenković govoreći o rebalnsu proračuna.

Sukob s Milanovićem

Dotaknuo se i sukoba s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem oko slanja vojnika u misiju pomoći ukrajinskoj vojsci. Milanović je, naime, stopirao odlazak hrvatskih časnika na tu misiju. Plenković je na sjednici Vlade optužio predsjednika Republike da laže.

Milanović: Dok sam predsjednik, hrvatski vojnici neće sudjelovati u aktivnostima koje Hrvatsku guraju u rat

“Došli smo do teme sudjelovanja hrvatskih vojnika u mirovnoj misiji u Ukrajini. Tražili smo suglasnost predsjednika za 13 misija, on je dao dozvolu za 12. Milanović je sudjelovao na samitu NATO-a i ni na koji način nije naznačio saveznicima da ima nešto protiv. Onda sad ne bi dao suglasnost. Razina obmana i laži koje on širi je nezapamćena”, kaže premijer.

“Predstavlja narodu neku tobožnju ugrozu za hrvatske vojnike. Pozivamo zastupnike u Saboru da ne pristaju na slijeđenje politike koja je suprotna hrvatskim interesima, da se ponašamo kao da ne vidimo rusku agresiju na Ukrajinu. To nije daleko od Hrvatske i nema razloga da ne pokažemo solidarnost uključujući i vojnu potporu Ukrajini. Ovakva manipulacija koja ima za cilj kampanju je nezapamćena”, rekao je Plenković.

“Radi hrvatske javnosti i razumijevanja, kažemo da je riječ o obmanama i pozivamo zastupnike u Saboru da ne pristaju slijediti politiku koja je suprotna hrvatskim nacionalnim interesima. Suprotno je da ne vidimo rusku agresiju, razorene civilne objekte… To nije daleko od Hrvatske. Nema razloga da Hrvatska ne pokazuje solidarnost”, rekao je Plenković govoreći o Milanoviću.

Potvrdio je i da Volodimir Zelenski dolazi na samit u Dubrovnik.

“Kao Vlada izražavamo veliko nezadovoljstvo i pozivamo saborske zastupnike da ne guraju glavu u pijesak Milanovićeve predsjedničke kampanje”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.