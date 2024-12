Slaven Hojski iz DIP-a otkrio na što moraju paziti kandidati koji su prikupili dovoljno potpisa

Podijeli :

Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva (DIP) u Newsnightu s Igorom Bobićem komentirao je listu kandidata za predsjedničke izbore.

Kandidatima je preostalo još manje od tri sata kako bi potvrdili kandidaturu s najmanje 10.100 potpisa.

Slaven Hojski iz DIP-a o predsjedničkim izborima: Birači uporno zaboravljaju na jednu novost

“Obradili smo do jučer pet kandidatura, danas još tri i trenutno ih imamo osam validnih. Ona kandidatura koja nije imala dovoljno potpisa, ima još 24 sata mogućnost prikupiti”, kazao je Hojski i otkrio da ne može govoriti o imenima kandidata koji su prikupili potpise.

Nakon što se obavi ova procedura, kreće izborna promidžba do kraja 27. prosinca jer s 28. prosincem vrijedi izborna šutnja. Otkrio je što se dogodilo s Draženom Kelemincem.

“Donio je oko 10.900 potpisa, ali neki su bili dvostruki, nisu imali OIB…”

Potvrdio je da su i drugi kandidati imali nevažeće potpise, ali njih osmero je imalo minimalno 10.100 važećih.

“Nakon što dođemo do te brojke, prestanemo brojati, bez obzira koliko su ih kandidati donijeli. U ranim popodnevnim satima sutra sve će se službeno znati.”

Od zanimljivosti, jedan kandidat imao je samo jedan potpis, jedan ih je imao 15, a jedan se zahvalio putem e-mail poruke. Za njih kampanja neće nikad početi u punom smislu, a za one koje hoće, postoje pravila.

“Ukupna svota koja se može potrošiti je 1,61 milijun eura, građani mogu donirati 3981 euro, pravne osobe 26.544 eura. Financijska izvješća unose se do 21. prosinca u ponoć, za one koji idu u drugi krug se to pomiče za još 14 dana. Preporučam svim kandidatima da se informiraju na našim stranicama o svima pravilima”, objasnio je Hojski.

Napomenuo je i da bi mediji trebali svima pridati jednaku pažnju, kao i da u debatama moraju sudjelovati svi kandidati.

