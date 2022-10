Slika Milanovićevog mandata: “Od karijesa i narikača do proputinovskih stavova”

Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Moguća obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj ponovno je dovela u fokus javnosti sukob predsjednika Republike i Vlade. Zoran Milanović oštro se protivi toj ideji i prijeti da će staviti veto na moguću odluku Vlade, a iz Vlade odgovaraju da su takve izjave hrvatskog predsjednika nedopustive.

Hrstić kaže kako je Milanovićeva reakcija na ovu informaciju bila potpuno deplasirana, kao i njegove izjave pet dana prije invazije kad je tvrdio da neće biti invazije.

“Cijela priča o Izbornom zakonu u BiH je dimna zavjesa za njegove proruske stavove”, kaže Hrstić dodajući kako neke izjave mogu biti racionalne za nekog tko nije predsjednik Republike. “Ono što u Vladi govore kao reakciju na to je istinito. To predsjednik Republike Hratske ne može govoriti jer se tako svrstava u grupicu Orban, Dodik, Vučić, Lukašenko… Oni su jedini čelnici u Europi koji će javno iznositi takva stajališta”, kaže.

vezana vijest Ukrajinska političarka o Milanovićevoj izjavi: “To je ruska propaganda”

Na pitanje zašto Milanović to radi, Skorin kaže kako ne može dokučiti s kojim ciljem Milanović radi to što radi. Dodaje kako Milanović doslovno prepisuje izraze koji korise drugi političari “koji vole postavljati pitanja, ali sugeriraju i odgovore”. “Kao da im netko to sve piše ili jednostavno crpe iz iste pipe te svoje fraze”, kaže.

“Ostaviti dojam da je vrh hrvatske države u nekom dosluhu s Kremljom, to je katastrofalno”, kaže Hrstić. Dodaje i kako ima istine u onoj da Milanovića nitko ne bi slušao da govori kao Plenković. “Ako si dosadan, nitko te ne sluša, on nikako nije dosadan. Tu i mi snosimo dio krivice jer stalno ‘čačkamo mečku’ od Milanovića”, kaže.

Skorin dodaje kako Milanović ipak dolazi pripremljen na nastupe i da se to vidi. “Mislim da on ciljano ide”, kaže i dodaje kako Milanović svojim izjavama možda ne mobilizira, ali sigurno razveseljava krajnju desnicu.

“Od karijesa i narikača do proputinovskih stavova”, kaže Skorin na pitanje što je slika Milanovićevog mandata. “Jedini je pravi kontraš svemu što je radio Plenković i vjerojatno bi bio takav i nekoj drugoj Vladi. Taj njegov rječnik, koji je nazapmaćen, koji su preuzeli i neki drugi političari uzvraćajući mu”, govori.

“Svaki govor mu završava s ‘Uostalom, Banožića treba utamničiti’. Umjesto Kartage, kod njega je Banožić…”, kaže Hrstić koji smatra i da je oporba zajedno s Milanovićem “kleknula pred Putina” prošli tjedan i time zasjenila uspjeh koji su mogli postići s Antikorupcijskim vijećem.

“Nema mnogo dvojbe da će on dobiti i drugi mandat. Dobit će glasove s desnice i ljevice, čini mi se da su ovo samo prve tri godine od njegovih 10”, kaže Hrstić dodajući da će dobiti glasove i onih koji ne bi glasali za njega, ali hoće jer “on šamara i lijevo i desno”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.