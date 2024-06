SNS izgleda odlazi s vlasti u Nišu: Slično je bilo i netom prije Miloševićevog odlaska 1996.

Podijeli :

Zorana Jevtic/Reuters

Ako su tvrdnje opozicije u Nišu točne, ovaj grad je prvi u Srbiji u kojem je Srpska napredna stranka pala s vlasti. U tom slučaju promjene doista dolaze s juga, što je bio slogan jedne oporbene liste.

Situacija u Nišu je zaista vrlo zanimljiva, piše nova.rs Neposredno nakon što je Srpska napredna stranka jučer proglasila pobjedu u gotovo svim općinama i gradovima u kojima su održani lokalni izbori, oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kada je u pitanju Niš, rekao je slijedeće:

“U Nišu ćemo vjerojatno imati tri mandata za većinu, ukupno 32, a za većinu je potreban 31.” Bit će 32 do 29. Ali u Nišu će to biti moj prijedlog predsjedniku SNS-a, da vidimo kako i na koji način će se riješiti problemi. Jedna lista grupe građana, lista dr. Milića, dobila je čak 23 posto glasova. To je ogroman broj glasova i to nikako ne smijemo potcijeniti”, rekao je Vučić i praktično proglasio pobjedu u ovom gradu.

Predstavnici SNS-a u ovom gradu također su objavili da su osvojili dvostruko više glasova od oporbene koalicije, a tri puta više od grupe građana Dragana Milića.

Ipak, dr. Dragan Milić je proglasio pobjedu. Tada je pobjedu opozicije u Nišu potvrdio Đorđe Stanković, kandidat koalicije “Biramo Niš” za gradonačelnika.

I tako, dok su sve oči bile uprte u Novi Sad, prva će pobjeda oporbe vjerojatno biti upisana na jugu.

Baš kao i 1996. godine, kada je u Nišu nakon krađe izbora i najdužih mirnih demonstracija pala vlada Slobodana Miloševića.

Te godine je apsolutna pobjeda koalicije “Zajedno” pretvorena u tijesnu pobjedu SPS-a što je rezultiralo prosvjedima koji su se iz Niša proširili na cijelu Srbiju.

Sve je završilo donošenjem “lex specialisa”, zakona kojim je Slobodan Milošević priznao poraz.

