Spektakl u Zagrebu: Ed Sheeran oduševio 70.000 obožavatelja

Marko Lukunic/PIXSELL

Zagreb je na Hipodromu večeras vidio dosad produkcijski najveći, a vjerojatno i najposjećeniji koncert ikad. Britanski pjevač Ed Sheeran prvi put je u subotu navečer nastupio u Hrvatskoj u sklopu turneje + – = ÷ x (Mathematics). Ranije je objavljeno da se na koncertu očekuje oko 70 tisuća ljudi.

Sheeranu na majici pisalo Zagreb

Izašao je na pozornicu u crnoj majici na kojoj piše Zagreb. “Ovo mi je prvi put u Hrvatskoj. Dobra večer. Subota je, ljeto je, želim da u ponedjeljak dođete na posao bez glasa. Tako da ćemo pjevati dok ne ostanete bez glasa”, rekao je glazbenik na početku koncerta.

Pjevao je sve svoje najveće hitove – Perfect, Shape of You, Thinking Out Loud i brojne druge.

Prije Sheerana pjevao Jelusić

Nagrađivani hrvatski glazbenik Dino Jelusić nastupio je kao predgrupa. Dino je koncert otvorio svojim akustičnim setom.

“Velika je čast bila dobiti poziv da otvorim koncert za najuspješnijeg popularnog izvođača posljednja dva desetljeća, i to u svojem gradu. Dugo nisam održavao akustične koncerte, malo ću se drukčije pripremiti i atmosfera će biti drukčija nego na koncertima Jelusicka. Vidimo se u subotu na Hipodromu”, rekao je Dino nekoliko dana uoči koncerta.

Pjevao i Calum Scott

Prije Sheerana nastupio je i Calum Scott, koji se u showu Britain’s Got Talent 2015. godine proslavio kada je izveo verziju Robynina hita Dancing on My Own.

