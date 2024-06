FOTO / Sprejem na Filozofski: Poruke podrške Palestini, prozvani čelnici fakulteta

Podijeli :

Pretpostavlja se da studenti natpisima na zgradi pozivaju Filozofski fakultet u Splitu na raskid suradnje s Izraelom koja je uvedena kroz interdisciplinarni studij.

Na pročelju Filozofskog fakulteta u Splitu osvanule su poruke protiv Izraela, kao i one koje podržavaju palestinski narod.

Vodstvo visokoobrazovne institucije poziva se na prekid suradnje s Izraelom, prozivajući ih očito zbog studija oformljenog u suradnji sa Sapir Accademic College iz Izraela, prenosi Dalmatinski portal.

Radi se o interdisciplinarnom studiju na engleskom jeziku “Demokracija i društvena otpornost suvremene države’, predstavljenom prošle godine u siječnju.

Napisano je ‘Stop suradnja s Israhellom’, uz pogrdne riječi izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj, Gary Korenu.

Na zidu je ispisana i poruka podrške Palestini. Piše i “From the river to the sea, Palestine will be free”.

