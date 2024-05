Stiže novo nevrijeme: Podignut stupanj upozorenja za dvije regije

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Danas prijepodne će biti pretežno suho i sunčano, ali poslijepodne i navečer stiže nova velika promjena vremena. Najavljeno je puno kiše, lokalno i obilnih pljuskova s grmljavinom, a moguća su i olujna nevremena. Slično će vrijeme biti i sutra i u nedjelju, dok će subota biti nešto stabilnija.

Sretan vam Dan državnosti 🇭🇷 koji je u većini krajeva počeo pretežno ili djelomice sunčanim vremenom 😎!

Međutim, poslijepodne i navečer promjenljivo i nestabilno, pa pratite radar https://t.co/Z1KTuUINvd pic.twitter.com/bWvJOTjX3l — DHMZ (@DHMZ_HR) May 30, 2024

Za danas su na snazi žuta upozorenja zbog grmljavinskih nevremena za cijelo kopno te Istru i Kvarner. Meteoalarm upozorava da su moguće bujične i urbane poplave te grmljavinska nevremena.

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano uz dnevni razvoj oblaka, pa su popodne lokalno mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26°C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano uz postupni porast naoblake. Lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se u drugom dijelu dana, osobito prema večeri na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25°C.

Gorski kotar i Lika

Promjenljivo uz više oblaka u drugom dijelu dana, kada je i sve veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu i grmljavinu. Lokalno je moguća obilna oborina, osobito u noći. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 23°C.

Uključen Meteoalaram: Stižu obilna kiša i grmljavinski pljuskovi

Istra

Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito navečer kada je lokalno moguća obilna oborina. Slaba bura ujutro će okretati na jugo i postupno jačati na umjereno do pojačano. More malo, u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 17°C, najviša dnevna od 22 do 24°C.

Sjeverni Jadran

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Pljuskova i grmljavine bit će uglavnom od sredine dana. Mogući su i neverini, a u noći i lokalno obilna oborina. Zapuhat će umjereno jugo te navečer jačati. Najviša dnevna između 21 i 25°C.

Dalmacija

Djelomice, na otocima i pretežno sunčano, no nestabilno. Lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, osobito popodne u unutrašnjosti kada može biti i pljuskova. Zapuhat će umjereno jugo i navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25°C.

Za sutra na snazi upozorenje za cijelu zemlju

I u idućim danima će biti nestabilno, često s kišom i pljuskovima, osobito sutra kada pljuskovi mogu biti jače izraženi.

Za sutra je na snazi upozorenje za cijelu zemlju. Osim nevremena, očekuje se i jak i olujan vjetar. DHMZ je danas podigao stupanj upozorenja za Gorski kotar i riječku regiju na narančasto.

“Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu”, stoji u upozorenju.

Više sunčanih razdoblja bit će u subotu kada će i pljuskovi biti rjeđi. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu će u petak puhati jako do olujno jugo koje će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Međimurje plin grijat će Zagrepčane. Gradonačelnica Čakovca: Ljuta sam, priča se zakomplicirala! Požutjelo rublje bit će bijelo već nakon prvog pranja: Dovoljno je staviti ovo u perilicu