Analitičar: SDP se doveo u lošu komunikacijsku poziciju

Politički analitičar Ivan Rimac gostovao je u N1 studiju kod Igora Bobića gdje je komentirao dogovor vladajućih oko izbora ustavnih sudaca.

Ukoliko ne budu na vrijeme izglasani ustavni suci, Hrvatskoj prijeti ustavna kriza. Rimac kaže da bez Ustavnog suda u izbornom procesu imamo problem.

“To je sada kritično jer su izbori ključni element demokracije i Ustava koji već od prvog članka naglašava da je volja naroda ona koja upravlja državnom preko izabranih predstavnika”, rekao je.

Loša komunikacijska pozicija SDP-a

SDP odbija da se o opozivu vlade glasa u isto vrijeme kada i o ustavnim sucima, a Rimac kaže da očito ne žele ulaziti u sukob s HDZ-om sada kada su postigli dogovor oko ustavnih sudaca. “No doveli su se u lošu komunikacijsku poziciju time što šute o tome zašto sada ne žele glasati o nepovjerenju vladi”, rekao je.

“Očito oporba nema identičan stav o imenima ustavnih sudaca, ali su odlučili da Ustavni sud bude u punom sastavu i ima sve funkcije koje treba imati. Neki si rekli da će glasati za pojedine suce, što ne znači da neće biti svi izglasani, osim ako HDZ ne uzvrati istom mjerom. Glasa se pojedinačno i na tom glasanju se može svašta dogoditi”, dodao je.

“To je nepovoljna pozicija za SDP jer dolazi u potencijalni konflikt s ostatkom oporbe, ali i za HDZ jer može doći u konflikt s DP-om”, istaknuo je Rimac.

Može li Milanović izabrati ustavne suce?

Smatra da je kod ovog glasanja situacija ovaj nego prije jer natječaj nije bio namješten. “Prije smo imali točno onoliko kandidata koliko ih je birano. Sada smo imali veliki broj prijavljenih te je filtriranje došlo kada je trebalo postići saborsku 2/3 većinu. Taj element još nismo unaprijedili”, istaknuo je.

Na pitanje vidi li “dupli pas” SDP-a i predsjednika RH jer članak 94. govori da predsjednik brine o stabilnosti državne vlasti pa da on može izabrati kandidate. “To je daleka projekcija tog članka. Mislim da Milanoviću to ne treba i time bi on narušio svoj rejting. SDP želi imati dobar paritet u Ustavnom sudu, a to je u interesu i Milanoviću jer se one već opekao s njime”, rekao je.

Nije prošao opoziv Plenkovića u Saboru. O ustavnim sucima glasat će se u subotu

Upozorava da nemamo jasna pravila i dugu tradiciju, kao ni pristojnost u demokratskim procedurama. “Kao na primjer kada se glasa o povjerenju premijeru, on napusti sjednicu. To je u razvijenim demokracijama nedopustivo i razlog za izglasavanje nepovjerenja jer ne poštuje važnu instituciju”, dodao je.

Što se tiče samog glasanja o povjerenju kaže da nitko nema čvrstu većinu. “Jedan glas može odlučivati o svemu. Oporba ne treba imati 76 nego Plenković treba imati 76. Jer oporba ne treba preglasati nego treba samo pokazati da u Saboru ne postoji većina koja podržava vladu”, istaknuo je.

Rimac je ukazao da Sabor trenutno ima 150, a ne 151. zastupnika te da je upitno treba li za većinu 76 ruku te da nam zato treba Ustavni sud kao institucija.

“Afera vrlo često zamre jer HDZ ponudi neku drugu”

Navodi kako cilj oporbe nije toliko sam opoziv nego da afera Beroš što duže bude u javnosti. “Koliko duže budu imali tu temu u javnosti, to gore po Plenkovića. Afera vrlo često zamre jer HDZ ponudi neku drugu, novu aferu kako bi se zaboravila ova aktualna. Što je dulje ova tema u Saboru to šteti Plenkoviću i povjerenju građana u HDZ”, naveo je.

“Plenković je u ovom trenutku spreman priznati svoje greške zbog predsjedničkih izbora jer je prije govorio da će on smijeniti ministre kada on to bude htio. Zato je ministra smijenio nikad brže”, rekao je Rimac.

Ne misli da je Dragan Primorac alibi kandidat. “On bi sigurno da njegov kandidat bude i predsjednik države jer bi imao veće mogućnosti upravljanja i lakše bi dolazio do dogovora u onim procesima kada predsjednik mora dati suglasnost. Tu bi sigurno nastala suradnja predsjednika i premijera, ali s velikim diktatom premijera u donošenju odluka”, dodao je.

