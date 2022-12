Podijeli :

Izvor: OZAN KOSE / AFP, Ilustracija

Komunikacijski stručnjak Dejan Gluvačević govorio je u N1 Studiju uživo o dočeku reprezentacije i izgradnji brenda države kroz sport.

“Iskreno ću reći, svi smo pod euforijom koja traje već sigurno dobra dva tjedna. U svakom slučaju je bilo veličanstveno, dostojanstveno kao naši sportaši i zaslužuju”, kaže Gluvačević o komunikacijskom aspketu jučerašnjeg dočeka nogometaša na središnjem zagrebačkom trgu.

Kaže da će biti zanimljivo usporediti doček Argentine i Francuske i podsjeća kako prije četiri godine doček u Francuskoj nije bio ni približno velik kao onaj za srebrnu ekipu u Hrvatskoj.

“Netko će reći da sam presubjektivan, ovo je strašan uspjeh”, kaže Gluvačević dodajući da je samo šest zemalja u povijesti uzelo više medaljana SP-ima od Hrvatske. A treba uvažiti i činjenicu da se Hrvatska veći dio povijesti nije natjecala zbog državnih okolnosti.

vezana vijest FIFA u samo šest riječi istaknula poseban uspjeh Hrvatske

“Treba se krenuti od malih nogu. Kod nas se prigovara zbog zastava za državne praznike. Uzmimo primjer Amerikanaca. Na koji način oni iskazuju ponos za vrijeme bilo kojih praznika? Sjetimo se škola. Treba li gledati utakmicu ili ne? Ako je to rezultat koji će jačati nacionalni ponos, zašto ne? Kad govorimo o višim razredima, imat ćete svakako praznu učionicu, zašto barem nešto ne napraviti od toga?” govori Gluvačević na pitanje kako onda jačati nacionalni ponos.

On objašnjava da se lako izračuna koliko je povećana potrošnja u vrijeme turnira. “Kratkoročni ekonomski rezultati se vide. Isto tako, sama vidljivost, preko 60 milijardi članaka je napisano o Hrvatskoj, to je bilo prije polufinalne utakmice. Svaka osoba koja je pratila nogomet je 15 do 20 puta pročitala nešto o Hrvatskoj. PR je nemjerljiv”, govori.

Ovaj uspjeh, govori, više nije slučajan i on jača sliku Hrvatske prema van.

“Kvadrići su jedan do najprepoznatljivijih simbola, kao što Švicarci koriste bijeli križić ili Kanađani javorov list”, kaže Gluvačevič dodajući da je lako izračunati koliko košta jedna objava u medijima. “Govorimo o basnoslovnim iznosima koje nitko ne može platiti”, kaže.

Izbornik je, kaže, u konkurenciji za komunikatora godine. “Način na koji Dalić komunicira u 95 posto slučajeva je ono iz čega ovi rezultati dolaze”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.