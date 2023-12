Što nam donose Ledeni park i Fuliranje na Zagrebačkom adventu?

Podijeli :

Večeras se pale lampice, počinju adventske priredbe diljem zemlje pa tako i onaj najveći Zagrebački Advent. Dio onoga što nam u glavnom gradu donosi ovogodišnja božićna čarolija najavile su u Novom danu Slavica Olujić Klapčić, voditeljica Ledenog parka i Zrinka Ferina, glasnogovornica Fuliranja.

Fuliranje na Stossmayerovom trgu okupilo je i ove godine najbolje hrvatske chefove. “Imamo reprezentativnu ekipu na 17 kućica ovogodišnjeg Fuliranja, chefovi Janković, Pažanin, Srdoč, Palfi, dobro uigrana ekipa i neki novi, ako se hoće dobro jesti treba doći na Fuliranje. Imamo novu dekoraciju, svaki tjedan od srijede do nedjelje imamo DJ-jeve, imamo pet genijalnih live koncerata svaki četvrtak i na Silvestrovo. TBF će nas uvesti u Novu Godinu. Prvi je koncert legendarne zagrebačke grupe Connect koji 7. prosinca na Strossmayerov trg donose opasnu magiju i ludnicu za pamćenje. Prije toga, 7. prosinca nastupa grupa Connect”, rekla je Ferina.

“U četvrtak 21. prosinca na Fuliranje nam dolazi genijalan bend koji nastupa od južne Koreje do Brazila, Queen Real Tribute Band koje zbog fantastičnog zvuka i energičnog nastupa mnogi smatraju najboljim Queen tribute bendom na svijetu. Imamo jedan koncert koji čuvamo kao veliko iznenađenje. Kroz tjedan smo od podneva do jedan iza ponoći, za doček Nove smo do tri ujutro. Cijene su 6 do 12 do eura. Kobasica ima preko 50-tak vrsta. Imamo svašta od burek sarme do jabuke u šlafrku. Skradinski rižot se radi svake nedjelje, osim tradicije ima i egzotike. Kuhari su za grillom, nije im zima”, dodala je.

Sve je spremno za otvaranje Adventa u Zagrebu

Slavica Olujić Klapčić očekuje da će mnogi ove godine naučiti klizati na Ledenom parku ali i uklizati u Novu godinu. Ledeni park će imati spektakularno otvorenje, nastupaju mlade nade umjetničkog klizanja iz zagrebačkog kluba Pahuljice, uz njih poseban talijanski par koji su među top deset klizačkih parova na svijetu.

“Otvoreni smo svaki dan od 10 do 23 sata a vikendom do 24, za Novu Godinu ćete moći doslovno uklizati u Novu, otvoreni smo do dva sata. Želim pozvati sve koji se žele prvi put okušati u ovom zimskom sportu u čarobnoj atmosferi Tomislavovog trga da svakako dođu. Imamo poduke za djecu i mlade. Imamo klizaljke i kacige, možete se držati za ogradu”, rekla je Olujić Klapčić.

“Ulaznica je 3 eura ujutro, četiri u poslijepodnevnim satima. Večernji termini su iznimno dobro popunjeni, lani smo imali oko 70 000 klizača, posjetitelja je bilo oko pola milijuna. Klizalište je okruženo s 15 ugostitelja, imamo štrukle, štrudle, krafne, fritule, kobase i fine punčeve. Pazili smo da cijene budu prihvatljive jer su većina posjetitelja obitelji s djecom. Ove godine surađujemo s Muzejom iluzija, izložen je eksponat koji spaja vizualnu i taktilnu umjetnost stvarajući nezaboravno iskustvo za ljubitelje umjetnosti svih dobnih skupina”, dodala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok