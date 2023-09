Što Putin i Kim mogu razmijeniti?

Podijeli :

Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, gostovao je u Novom danu. Komentirao je značenje posjeta sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una Rusiji.

Kamenjecki tvrdi da to što je Kim izašao iz svoje zemlje, iako blindiranim vlakom, pokazuje da Sjeverna Koreja pokušava napraviti nešto za sebe.

“Sjeverna Koreja stvarno može isporučiti Rusiji to što im sada fali, posebno topničke projektile, projektile za višecjevene bacače, rekete i neku drugu opremu koju Rusi puno troše. Zauzvrat, Koreja će tražiti neku hranu jer je zemlja u problemima”, reako je Kamenjecki.

Unatoč susretu Kim Jong Una i Vladimira Putina, Kamenjecki smatra da to ne znači da će Rusija i Sjeverna Koreja postati saveznici.

“Sjeverna Koreja je golemom većinom svojih veza, vezana za Kinu, a ne za Rusiju. Koreja će biti prisiljena pratiti sve što se zbiva i s odnosima s Rusijom i prema našim zbivanjima, uključujući isporuke oružja, preko onoga što njima određuje Kina. Pitanje je koliko će Kina biti zainteresirana za jačanje borbi na našem teritoriju, toliko će Sjeverna Koreja Rusiji isporučiti oružja”, smatra Kamenjecki.

Kamenjecki je komentirao i napad koji se u srijedu ujutro dogodio na vojnom brodogradilištu u Sevastopolju.

“Jače ekslopzije koje su odjeknule u tom dijelu grada su navodno pogodile vojne brodove na popravku. Kažu da je uništen jedan nosač mornarice, a nekoliko brodova, uključujući jednu od podmornica, su oštećeni. Ali čekamo pouzdanu informaciju. Rusi su također napali naše luke na Dunavu preko kojih idu žitarice, i prema sjeveru i prema Crnom moru”, poručuje Kamenjecki.

Kaže kako smatra da ukrajinska protuofenziva neće biti neuspješna zbog nadolazećih hladnijih, vremenksih uvjeta.

“Bitniji su drugi uvjeti. Recimo količina rezervi. To što se vodi s Rusijom u pitanju naših ofenziva, ruskih ofenziva ili kontraofenziva to je pitanje pokušaja da se uvuku rezerve. Rusi pokušavaju napasti, odnosno voditi ofenzive tamo u nekim pravcima gdje oni misle da mi možemo prebaciti naše snage koje su manje više uspješne na svojim područjima. Naše snage pokušavaju voditi ofenzivu tako da Rusi uvuku svoje rezerve i oko toga se vode borbe”, kaže Kamenjecki i dodaje kako misli da to neće stati kad počnu kiše.

“Te procjene su apsolutno krive. To će vjerojatno usporiti razvoj događaja. Glavni razlog zašto to ide sporije nego što se očekuje je zato što su podoručja gdje naša vojska vodi ofenzivu izuzetno snažno miniranje. Ipak, naša vojno obavještajna agencija i naše vojne snage kažu da ako će se situacija malo usporiti kad počnu kiše, onda će se nastaviti kad dođe jača zima.”

