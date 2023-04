Podijeli :

Članica HGK u Udruženju nekretnina, Lana Mihaljinac, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala visoki rast cijena nekretnina.

Prosječna cijena kvadrata je u Zagrebu u 2022. bila 2.114 eura, što je rast od 18,5 posto. “Raspon realiziranih cijena u Zagrebu je jako velik. Što se tiče najviših cijena tu se sigurno radi o novogradnji i takvih je izuzetno malo. Prosjek ne govori dovoljno. Zagrebačko tržište moramo gledati kroz novogradnju i rabljene stanove”, rekla je Mihaljinac.

“Realna tržišna cijena jako varira. Velike su razlike na osnovi lokacije, i mikro lokacije. Ako su rabljeni stanovi pitanje je kada su renovirani, je li zgrada održavana, koji je kat i ostalo. Ono što smo vidjeli zadnjih par godina je približavanje traženih cijena rabljenih stanova onima u iz novogradnje. To je krivo jer se radi o potpuno različitim segmentima”, dodala je.

Napominje kako nemamo dovoljno ponude. “Broj izdanih dozvola nam to jasno pokazuje. Tu su i drugi faktori, poput inflacije i uvođenja eura si dodatno stimulirali kupce u kupovinu stanova, a tu su i subvencije za kredite. Sve to više neće postojati. Euro smo uveli, a APN se vjerojatno više neće plasirati”, tvrdi.

“Uglavnom se u medijima govori o traženim cijenama, a one su niže od realiziranih. U zadnje vrijeme vidimo sve veća razilaženja između tih dvaju cijena. Vidjeli smo usporavanje u zadnjem kvartalu 2022. Razlog su i porast kamatnih stopa, a oni koji su ulagali radi eura i inflacije su se istrošili. Tu je i manjak stanova i ljudi jednostavno nemaju što kupiti”, napomenula je.

U Zagrebu porast cijena polako slabi, ali na obali on i dalje raste. “Na moru tome dosta pridonose stranci. Postotak stranih kupaca se popeo do čak skoro 40 posto. Stranci vide Hrvatsku i kao investiciju kroz najam. To je loše jer si lokalno stanovništvo onda ne može priuštiti nekretninu”, rekla je Mihaljinac.

