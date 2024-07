Aktivistkinja odgovorila biskupima: “Pristanak na to je diskriminatoran prema nama samima”

Podijeli :

Predstavnica Centra za ženske studije Dorotea Šušak gostovala je u Novom danu. S našom Ninom Kljenak je razgovarala o temi Rodnih studija.

“Ujutro mogu biti žena, poslijepodne leptir, navečer muško i to nažalost imamo, nitko ne može reći da se to u društvu ne promiče. Sada imamo nebinarno, što to znači? Ta se ideologija pokušava nametnuti i u hrvatskom društvu i naravno da je Crkva rekla kako je to neprihvatljivo”, kazao je na konferenciji za medije o rodnoj ideologiji Vladimir Dugalić, tajnik Komisije HBK-a Iustitia et pax.

Što će biti s Rodnim studijima? Desnica već likuje: “Ovo je pobjeda zdravog razuma i logike”

Na ove i slične tvrdnje o Rodnim studijima i rodnoj ideologiji, Šušak odgovara: “Uvjeravati nekoga da je nešto ideologija ne znači samo po sebi ništa. Sve ima neku vrijednosnu okosnicu, svi studiji.”

“Mediji na različite načine sudjeluju u tome da ovu temu predstavu na način koji je senzacionalistički i ukoliko su to jedine informacije gledateljima, naravno da ćete kad vam se nešto predstavi kao potpuni užas imati potrebu da ne odobravate”, dodala je.

Ističe kako je većina kolegija budućih Rodnih studija na različite načine implementirana ili horizontalno prisutna u nizu studija na Filozofskom i drugim fakultetima.

“Na Rodnim studijima, osim što bi ti kolegiji bili objedinjeni, bili bi i oplemenjeni i bila bi im dana šira perspektiva”, kazala je Šušak te dodala: “Takvi studiji nisu nikakva novina na drugim europskim sveučilištima.”

“Pristanak da mi živimo anakrono samo zato što se bojimo da će nam netko otuđiti bilo koju vrijednost je diskriminatoran, najviše prema nama samima”, zaključila je.

