Temperature će rasti preko 20°C, no stiže i kiša!

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, temperature su niske, osobito u dijelovima unutrašnjosti, recimo u Otočcu je -3. Zbog niskih temperatura moguća je pojava poledice, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Što se prometne situacije tiče, sve se odvija u najbolje redu. Vjetar je većinom slab do umjeren, južnog smjera. U nastavku dana će biti većinom suho posvuda, no uz promjenjivu naoblaku. U gorju može prolazno biti jakih i vrlo jakih udara jugozapadnjaka. Toplije će biti nego jučer.

Četvrtak donosi još malo više temperature, u dijelovima zemlje i više od 20. No neće biti posve stabilno, stoga treba računati na mogućnost kiše, većinom sredinom dana i poslijepodne u gorju i na sjevernom Jadranu.

U petak će kiša biti češća, poslijepodne i navečer, s tim da duž Jadrana može biti lokalno obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom.

Nestabilno će biti i u danima vikenda, stoga treba računati na povremene kišu i pljuskove.

