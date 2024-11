Klauški: Sad se vidi zašto je Plenković toliko inzistirao na imenovanju Turudića

Podijeli :

Luka Batelic/PIXSELL

Ana Raić (N1 info) i Tomislav Klauški (Express, 24 sata) komentirali su u Točki na tjedan kod Mile Moralić aktualne teme.

“To pitanje u HDZ-ovoj državi, u institucijama koje je HDZ okupirao.. To je nešto što nas je HDZ naučio tijekom godina, da ne vjerujemo institucijama. Što je HDZ duže na vlati, to po inerciji, institucije dolaze pod utjecaj HDZ-a. Sve što se događalo u DORH-u ovih godina, imenovanje Ivana Turudića, činjenica da se nitko nije htio javiti za ravnatelja USKOK-a, mi imamo dozu zdrave skepse. S tim da, ako USKOK i napravi nešto dobro, to treba pozdraviti, a ono drugo treba popraviti. EPPO se sad gleda kako bi trebalo gledati USKOK”, govori Klauški.

Znakovita je šutnja USKOK-a. Raić kaže kako se USKOK ipak javio u dva navrata. Izjavu je nakon ročišta na Županijskom sudu dao Krešimir Ostrogonac koji je rekao da je uvjeren kako su oni nadležni, ali nije htio otkriti kako i kada su započeli izvide.

Vili Beroš brzo bi mogao na pušten slobodu, poznato i kada bi mogao biti vani

Ona kaže i kako nije vidjela da se nakon dva-tri tjedna uhićuje aktualni ministar u Vladi. “To traje po dvije, tri godine. Vidjeli smo da su u slučaju gradonačelnika Otoka izvidi trajali godinu dana. Josipa Rimac je bila pod tajnim mjerama više do godinu dana. Zašto ovdje nije bilo tajnih mjera? Ako je USKOK došao do informacije o natječajima u KBC-ima, zašto nisu nekoga prikopčali na mjere pa bi mogli saznati. Mogli su identificirati osobu iz KBC-a Osijek koja je, kako se sumnja, primila mito i sudjelovala u namještanju natječaja. Mi još nemamo nikog tko je sudjelovao u tome da se taj robotski uređaj preplati 200 posto”, kaže Raić.

Dodaje i kako detalji nisu razjašnjeni, a u dva-tri tjedna se došlo do toga da se uhiti ministra. Informacija o njegovom uhićenju se prije toga pojavila i u zdravstvenim i u političkim krugovima, navodi.

“Podatak da se taj slučaj provodi je procurio, moram taj izraz upotrijebiti jer to jest curenje, iz policijskih redova, od policijskih istražitelja”, kaže Raić.

Na pitanje što je sporno u ovom slučaju, Klauški kaže kako se “Turudić požurio imati slučaj pod svojom kontrolom”. “Sve upućuje da se žurilo da hrvatsko pravosuđe ima nadležnost nad ovim slučajem, da im se EPPO ne miješa. To će se prodati pod egidu da hrvatsko pravosuđe trba imati nadzor nad svojom korupcijom. HDZ se jako trudio staviti Turudića na čelo DORH-a. Vidjeli smo u dva prethodna slučaja da su mete istrage dale ostavke kako ne bi bili uhićeni kao članovi HDZ-a”, govori Klauški i dodaje kako hrvatsko pravosuđe želi imati pod kontrolom dokaze u ovom slučaju. “Sad se vidi zašto je Plenković toliko inzistirao na imenovanju Turudića”, kaže.

Raić kaže kako je glavna državna tužiteljica pisala EK-u. “Za sve može hrvatsko pravosuđe reći da su to hrvatski novci, a ne europski. Ali već su sada otvorili front s europskim tužiteljstvom. Ne možeš na taj način ometati rad EPPO-a”, govori.

Klauški upozorava i na poznanstvo Ivana Turudića i Hrvoja Petrača. “Turudić je Petrača osudio na zatvorsku kaznu zbog otmice sina generala Zagorca, upravo u trenutku kad je Hrvatskoj trebala takva presuda. Odigrao je važnu ulogu u presudi Ivi Sanaderu kad je Hrvatska trebala zatvoriti pregovore. Petrač se pojavljuje uvijek kad je u pitanju neka najgora korupcija. Čim Petračevo ime ispliva na površinu, to je lakmus test da je korupcija otišla daleko i da ljudi koji su bili žrtve progona imaju priliku raditi s državom”, govori Klauški.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.