Tomašević: Beroš promijenio Zakon i uzeo Gradu Sveti Duh da bi se objedinila javna nabava

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je sada bivši ministar zdravstva Vili Beroš odlučio promijeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti te je država Gradu uzela bolnicu "Sveti Duh" da bi se objedinila javna nabava, a sada je zatvoren zbog korupcije vezane s javnom nabavom.

“Kako sada izlazi sve više i više informacija vezano za istragu i EPPO-a i USKOK-a, odnosno DORH-a, podsjetio bih da je nama kao Gradu, kao osnivaču, sada bivši ministar Beroš odlučio promijeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti i uzeti Gradu bolnicu Sveti Duh. Znate s kojim obrazloženjem? Zato da bi se objedinila javna nabava”, rekao je Tomašević novinarima.

Olujić o uhićenju Beroša: Ovo je bila klasična akcija spašavanja vojnika Ryana U kakvom su odnosu Pozder i Petrač bili s Berošem? Evo što kaže njihov odvjetnik

Kaže da “to sad dosta glupo zvuči u kontekstu svega ovog što izlazi” u istrazi.

Tomašević je rekao da su oni u Gradu taj Zakon osporavali na Ustavnom sudu, ali da Ustavni sud još uvijek nije donio odluku iako je prošlo godinu dana od zahtjeva Gradske skupštine Grada Zagreba da se ocijeni ustavnost toga Zakona.

“Država se upisala u Trgovačkom sudu u registru kao upravitelj bolnice, promijenili su upravu, upravno vijeće, izglasali su novog ravnatelja”, rekao je Tomašević.

Kaže i da je bivša ravnateljica KB “Sveti Duh” Ana-Maria Šimundić “na kraju nakon svih lažnih optužbi podnijela i ostavku jer nije mogla izdržati taj pritisak”.

“I sve to zbog objedinjavanja javne nabave i da bi se postavio drugi ravnatelj od strane države”, ocijenio je Tomašević.

U primjeni je, od danas, novo vrijeme naplate parkiranja u zagrebačkoj prvoj zoni koje se preko tjedna, uključujući i subotu produljuje do ponoći te proširuje na dosad besplatne nedjelje i blagdane. Novo vrijeme naplate parkiranja u prvoj zoni je od ponedjeljka do subote od 7 do 24 sata te nedjeljom i blagdanom od 7 do 15 sati.

Na pitanje novinara smatra li da će to, uz niz drugih mjera koje Grad uvodi, riješiti problem parkiranja u prvoj zoni, Tomašević kaže kako vjeruje da će ipak olakšati stanarima u centru grada nalaženje parkirališnih mjesta.

O kritikama oporbe koja pita što će biti s građanima koji žele doći automobilom u centar grada na neke sadržaje, primjerice predstave, Tomašević kaže da i dalje postoje javne garaže koje nemaju, kao parkirna mjesta u prvoj zoni mogućnost naplate od dva sata, nego i duže. Kaže da građani mogu ostaviti automobile i u drugoj zoni koja nema ovakvo produljenje.

Tomašević je istaknuo da su se trudili da ta odluka stupi na snagu prije Adventa kako bi bar malo destimulirala dolazak automobilom u prvu zonu. Nada se da će što više građana koristiti javni prijevoz.

On je danas otvorio radove na izgradnji Dječjeg vrtića Podbrežje, koji će s izgradnjom i opremanjem koštati oko devet milijuna eura, od čega će sedam milijuna eura biti financirano iz gradskog proračuna a 1,8 milijuna eura sufinancirano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, iz EU izvora u suradnju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Vrtić će biti izgrađen za godinu dana, a bit će prvi potpuno “zelen”, zgrada će pokrivati gotovo 50 posto svojih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. U njemu će se odvijati i različiti dodatni sadržaji. Tomašević je najavio i da će uskoro početi i gradnja stambene zgrade s 288 stanova, 30 posto za socijalno i 70 posto za priuštivo stanovanje u Podbrežju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Turudić odlučio: USKOK nastavlja istragu protiv Beroša i ostalih osumnjičenih Ovu namirnicu uvijek dodajte u gulaš: Meso će se raspadati, a okus biti nezaboravan