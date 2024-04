Tomašević poslao poruku DP-u: “Sad smo u pat poziciji”

Podijeli :

Prema ažuriranim podacima koje je DIP objavio, ovako izgledaju neslužbeni rezultati nakon obrađenih 91,33% biračkih mjesta: HDZ osvaja 60 mandata, SDP 42, DP 14, Most 11, Možemo 10, IDS 3, NP Sjever 2, Fokus 1.

Tomislav Tomašević je rekao da nisu prestali vjerovati ni kada su počeli pristizati prvi rezultati iz DIP-a, koji su im davali samo tri mandata.

“Sad smo s tri došli na deset i očekujemo još po koji. Srušen je mit o tome da smo samo zagrebačka stranka. Sad smo u pat poziciji što smo i pretpostavili da će se dogoditi. Građani su jasno rekli na ovim izborima da ne žele više HDZ na vlasti. Rekli su to jasnije da nisu mogli jasnije to reći. Mi smo ovdje radi građana, ključno nam je da se HDZ makne s vlasti i da se oslobode institucije koje je HDZ zarobio”, rekao je.

Sve stranke koje su rekle da su za to da se to i doista dogodi, sad je na njima da se to i dogodi.”

“Poruka DP-u i ostalima, mi smo spremni podržati manjinsku vladu, ne moramo ulaziti u nju, ali nam je bitno da se makne HDZ s vlasti i da se Hrvatska oslobodi ove korupcije”, dodao je.

