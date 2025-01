Mladić na ulici uhvatio djevojčicu za stražnjicu, sud ga oslobodio. Sada stiže važna odluka višeg suda

Podijeli :

Visoki prekršajni sud RH donio je važnu odluku - ukinuo je presudu prema kojoj neprimjereno diranje djevojčice na ulici nije kažnjivo. Potvrdili su da su prihvatili žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu na presudu kojom je okrivljenik oslobođen optužbe budući da je Općinski sud u Čakovcu zaključio da hvatanje za stražnjicu na ulici 14-godišnje djevojčice ne predstavlja povredu njezinog dostojanstva, niti stvara ponižavajuće okruženje za žrtvu.

To se ne može tolerirati

“Ovakvu vrstu uličnog uznemiravanja ni u kojem slučaju ne treba tolerirati kao način pokazivanja sviđanja ili zavođenja osobe, već se po stavu ovog suda radi o seksualnoj objektivizaciji – svođenju osobe na tjelesnu razinu radi zadovoljenja vlastitih potreba pri čemu dolazi i do dehumanizacije, a kod žrtve do osjećaja straha, ljutnje, posramljenosti i nelagode.

Stoga je potrebna preocjena izvedenih dokaza i svih pravno relevantnih činjenica radi donošenja na zakonu osnovane i pravilno obrazložene odluke”, naveo je Visoki prekršajni sud RH u svojoj odluci.

Seksualno uznemiravanje

Inače, riječ je o prekršaju iz Zakona o diskriminaciji i to radnjom spolne naravi koji se kažnjava novčanom kaznom do 5.330 eura. Počinio ga je, prema optužnici, 22-godišnjak koji je u prolazu uhvatio za stražnjicu 14-godišnjakinju, dijete koje do tada nije poznavao. Djevojčica se zbog toga iznimno uplašila i odmah nazvala oca.

Tužiteljstvo je tvrdilo da je u ovakvoj situaciji stavljena u nepovoljni položaj spram odraslog okrivljenika, te da je takvo ponašanje pogrešno i društveno neprihvatljivo. Nikako se, kako je istaknulo tužiteljstvo, nije moglo raditi tek o manjoj nepristojnosti. Uz to tužiteljstvo drži da je potrebno poslati poruku da se takvo ponašanje ne može smatrati normalnim jer je država dužna štititi ljudsko dostojanstvo kao jednu od najviših vrednota.

Zašto je počinitelj oslobođen?

Općinski sud u Čakovcu zaključio je da 22-godišnjak nije prekršio zakon, odnosno da uopće nije bilo kaznenog djela. Naime, radilo se, kaže sud od izolirano slučaju koji se dogodio tijekom slučajnog susreta dviju osoba. U pitanju je, utvrdio je ipak sud, bilo doista nepristojno ponašanje, no, kako su zaključili, bez namjere stvaranja ponižavajućeg i uvredljivog okruženja i povrede dostojanstva oštećenice. Nije, dodaju, bilo ni hijerarijske nadređenosti između počinitelja i žrtve, a cijeli događaj trajao je kratko.

“Ovaj događaj nije imao potreban stupanj ozbiljnosti da bi stvorio ponižavajuće okruženje”, smatra Općinski sud u Čakovcu.

Neželjeno ponašanje na ulici

Nakon žalbe tužiteljstva Visoki prekršajni sud ponovno je analizirao cijeli slučaj. Napomenu je kako ne postoji jedinstvena općeprihvaćena definicija seksualnog uznemiravanja, no ipak su uvjereni da se može reći kako je seksualno uznemiravanje neželjeno fizičko, verbalno ili neverbalno ponašanje ili ophođenje seksualne prirode koje vrijeđa dostojanstvo osobe stvorivši zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

“Seksualno uznemiravanje je najblaži oblik seksualnog nasilja, ali može izazvati iste posljedice – dakle, strah, poniženost, uplašenost, povlačenje u sebe. I dok određeni oblici verbalnog postupanja poput dobacivanja, zviždanja, komentara doista mogu biti granični neželjeni fizički kontakt ovakvog tipa, prema stajalištu ovog suda, nedvojbeno predstavlja seksualno uznemiravanje. U ovom konkretnom slučaju radi se o tzv. ‘uličnom uznemiravanju’, dobro poznatom obliku seksualnog uznemiravanja koje je specifično po tome što do uznemiravanja dolazi na javnim mjestima od strane nepoznate osobe, a najčešće se radi o situacijama preprečivanja puta osobi, gestikuliranju, fizičkim dodirima…”, analizira Visoki prekršaji sud.

Evo zašto je presuda ukinuta

“Mišljenje je ovog suda da ulično uznemiravanje ni u kojem slučaju ne treba shvatiti kao oblik komplimentiranja i načina zavođenja, izražavanja sviđanja i interesa za osobu, već se radi o seksualnoj objektivizaciji – svođenju osobe na tjelesnu razinu radi zadovoljenja vlastitih potreba pri čemu dolazi i do dehumanizacije, a kod žrtve do osjećaja straha, ljutnje, posramljenosti i nelagode.

U svakom slučaju, uzimajući također u obzir da je žrtva dijete, ulično seksualno uznemiravanje opisano u ovom predmetu koje dolazi od strane odrasle nepoznate osobe prelazi granice koje svaka osoba postavlja kako bi zaštitila svoj osobni prostor i time po ocjeni ovog suda ispunjava zakonsko biće navedenog prekršaja”, naveo je Visoki prekršajni sud i vratio slučaj na ponovno odlučivanje Općinskom sudu u Čakovcu.

