Podijeli:







Izvor: N1/Ivan Hrstić

Vlada i sindikati potpisali su u ponedjeljak dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU) za javne službe odnosno Kolektivnom ugovoru (KU) za državne službe, kojim se regulira povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava u ovoj i idućoj godini.

“Zaista mi je veliko zadovoljstvo i posebno želim anglasiti ulogu ministur Piletića koji je u ime Vlade vodio pregovore, da smo prije nekoliko dana došli do zajednički došli do dogovora i kompromisa. Naglašavam zajednički jer ovo nije situacija u kojoj netko treba izgubiti, a netko pobijediti. Mislim da smo u proteklih šest godina dokazali da smo spremni voditi dijalog i tražiti rješenja koja će unaprijediti položaj radnika u državnim i javnim službama. Ovi pregovori dio su zajedničkog pothvata da nam standard naših građana bude bolji. Mislim da je ovaj kompromis, naglašavam kompromis, o povećanju od 6% od 1. listopada plus 2% od 1. travnja fiksnih dogovorenih za nekoliko mjeseci i dogovor da se pregovori ponovno započnu u rujnu je okvir, doprinos je podizanje božićnice, regresa, dara za dijete… Međutim, to nije sve. Ovo je okvir dogovora s obzirom na ekonomsku situaciju danas, ako se ona iz bilo kojih razloga, mahom su vansjki, izmijeni, pa nećemo mi ne doći na sastanak sa sindikatima. Mislim da je važno da tu poruku pošaljemo javnosti. Današnje potpisivanje sporazuma predstavlja logičan slijed dijaloga i prije svega povjerenja. Ovi pregovori nisu bili ni predugi ni preteški”, rekao je Plenković prije potpisivanja.

Također je rekao da mu je žao što dva od 11 sindikata nisu pristala na potpisivanje sporazuma i time pokazala razumijevanje za socioekonomsku situaciju, ali da će se bolji materijalni uvjeti odnositi i na radnike iz sektora koje ti sindikati predstavljaju.

Vlada i sindikati potom su potpisali ugovor.

Plenković: “Naš cilj je što je više moguće podržati naše radnike, zaposlenike”

Premijer Andrej Plenković ranije je na sjednici Vlade ocijenioda potpisivanje sporazuma sa sindikatima, kojima se za 240.000 zaposlenih u javnom i državnom sektoru osigurava povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava, potvrđuje opredijeljenost Vlade za socijalni dijalog.

“Potpisivanje sporazuma svjedoči da smo kroz kvalitetan, otvoren dijalog, koji smo vodili sa čelnicima sindikata javnih i državnih službi, postigli dogovor”, rekao je Plenković na sjednici Vlade nakon koje su potpisani dodaci kolektivnim ugovorima.

To je, dodao je, potvrdilo opredijeljenost Vlade za socijalni dijalog i jačanje socijalnog partnerstva.

“Naš cilj je što je više moguće podržati naše radnike, zaposlenike. Tome s ovakvim rješenjem, oko kojeg su se očitovala nadležna tijela, odnosno članstvo na referendumima sindikalnih organizacija, ide u prilog činjenica da će oko 240.000 zaposlenika i njihovih obitelji imati koristi”, istaknuo je Plenković.

Od 1. listopada Vlada podiže osnovicu za državne i javne službenike za šest posto, a u 2023. za još dva posto, počevši od 1. travnja. Od ove godine iznos božićnice podiže s 1500 na 1750 kuna, a dar za dijete sa 600 na 753 kune, dok će regres podići s 1500 na 1750 kuna.

“U slučaju izvanrednih okolnosti, bilo kakvih kriza, Vlada je uvijek tu, spremna za razgovore, za dijalog i pronalaženje rješenja koji su u interesu svih građana. Mislim da smo to kroz višestruka povećanja osnovice, koeficijente, dodatke i različite druge oblike dokazali u proteklih šest godina”, ustvrdio je Plenković.