Milanović nakon izbora Turudića: “Mogu Plenkoviću samo reći da mu rijeke pravde dolaze”

Predsjednik Zoran Milanović obišao je retrospektivnu izložbu djela Ivana Meštrovića u Galeriji Klovićevi dvori.

Nakon obilaska Milanović se obratio javnosti te je komentirao izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

Rekao je kako nije čuo za Plenkovićevu poruku DORH-u, ali da “će dobit i on od nekoga poruku”: “često na proljeće rijeka pravde dođe. Ja sam poslao dokumente, a pismo”, naveo je i doda da je cijela rasprava bila farsa.

“Onda se ogradio sa sedmočlanim komitetom HDZ-a koji je jednoglasno izabrao tog probisvijeta i na kraju se okružio cijelom partijom. Ovo je protiv put od Tita da partija odlučuje o čovjeku koji hapsi i zatvara. Ovo je nacionalna katastrofa”, dodao je.

“On je osoba koja je od interesa DORH-a”

“Ja sam poslao dokument koji jasno ogovori o kakvom se čovjeku radi. Cijele ove prepiske između madame i Turudića je ustvari višak. Hvala Bogu što su to objavili i to ukazuje da je on osoba koja trebala biti od interesa DORH-a. I sada se kao argument izvlači zašto neko nije reagirao 2015. Pa zato što sam ja bio premijer, a ne terorist diktator. Pa ne možeš DORH-u narediti da pokrene postupak”, rekao je.

“Javnost bi, da je to zabranjeno, bila prikraćena za saznanja o kakvim vucibatinama imamo posla. I sad bi to zabranili. Pozivam na otpor ugnjetavačima. Po Plenkoviću se to ne bi trebalo objaviti, a ovo je informacija koji javnost mora znati”, naveo je i ponovio da će kao predsjednik pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog tog zakona o curenju informacija.

Kontroverzna poznanstva i velike presude: Tko je Ivan Turudić?

“Sada je ova politička kabala i gojenci i poganci nametnula državnog odvjetnika kojeg ga je izabrala partija i suditi će po partiji i koji je slizan s partijom i to ne skriva. On se kao predsjednik Županijskog suda kada je taj sud pokrenuo istraga tajno sastojao s Zdravkom Mamićem jer nije znao da je ovaj pod mjerama SOA-e. Ali je bio bahat i mislio da mu prisluškuju telefon, a nije znao da ga SOA prati. Zato svaka čast i lipoj i radosti, ali to ne bitno jer ovo je politički proces”, rekao je.

“I tko im je bio kontakt i tko ih je spoji. U svakoj uređenoj državi bi i za slučajan takav kontakt morao pisati izvještaj. Jer se kao zadnja kriminalna vucibatina vučeš po mraku s čovjekom koji je pod istragom i koji je vani samo zahvaljujući kauciji od 2 milijuna eura. O čemu su pričali je sasvim nebitno”, napominje Milanović.

“Sada premijer očajava jer sam mu to javio dva dana prije, pa što onda. Ne može sigurnosna procjena biti dokaz da je netko ispravan. To je kao da netko dođe sa zdravim nalazima, a pljuje krv. Na to Plenković zatvara oči. Ja mu samo mogu reći da mu rijeke pravde dolaze”, rekao je.

“To su neprijatelji Hrvatske”

“Godine 2015. služba dolazi do spoznaje koje su proslijedili i DORH-u, kući koju ovaj probisvijet sada preuzima. I pitamo se kako je to moguće. Ja sam tada bio premijer, ali eto koliko sam se bavio Turudićem, za njega me boljelo uho. Druga provjera je bila kasnije kada ja nisam bio ni premijer ni predsjednik i nitko da ga pita – vi ste se nalazili tada i tada s tim i tim. Niti da upozori premijer, to je AP gojenac”, naveo je.

“Tko god je glasao za njega danas za mene ne voli ovu državu, neprijatelj je Hrvatske”, naglasio je.

Turudić ima 8 nekretnina, dvije stvari u imovinskoj kartici nije otkrio, a poznato je i koliko će zarađivati

Naveo je da je objavio ono što javnost mora znati. “Plenković je jučer vratio te papire, a vi sada imate saznanje o činjenicama. Što je on napravio? On je nazvao Turudića i pitao ga – je da da si super. DORH ima dosta saznanja o Turudiću i ova bitanga im dolazi za šefa, a njegov interes je da prokopa te arhive i vidi ima li njega tute. Plenkovićev interes je da spriječi curenje ovakvih informacije da javnost ne vidi s kakvom ništarijom ima posla”, rekao je.

Ponovio je da ljudima u DORH-u dolazi čovjek prema kojem imaju prijezir. “On je jedini sudac koji se ponaša tako. Poruka onih 78 klateža koji je uz HDZ- radite protiv Hrvatske. Sada imamo zakon koji želi spriječiti da ne vidimo kakve se seljačine i muljatori vrte uz vlast. On radi s ljudima iz stranke za stranku, pa toga je bilo još krajem 80-ih kada je gojenac išao po ljetnim školama kumrovečke škole. Za vrijeme Tuđmana to prestaje, a nakon Račana i Sanadera to nestaje. Poslije nikome to nije palo na pamet da bilo koga povezanog s političkom strankom postavi na takvo mjesto”, dodao je.

“Ovo je toliki očajnički potez jednog nasilja, nasilnog muzgavca. da smo u bilo kojem postupku monitoringa ili pregovora, ovo bi nas koštalo ulaska u EU. Ovo je najniža točka hrvatskog političkog života otkad se ja bavim politikom, a to je od 2004.”, naveo je.

“Muzgavac prijeti DORH-u, novinarima u vidu nećemo vas utamničiti, ali ćemo ubiti Boga u vama dok nam ne date podatke tko vam je dao poruke od madame”, ustvrdio je.

O lex Perkoviću

O tvrdnji da ne može Turudić oprostit lex Perković rekao je da je to izjavio saborski zastupnik Stjepo Bartulica koji je ostao danas suzdržan. “On je izostavio iz životopisa da je bio savjetnik Josipoviću i da je sjedio sa Sašom Perkovićem, sinom Josipa Plenkovića, ja nisam. Kao i Plenković da se družio s Perkovićima, ja nisam”, naveo je.

Kaže da će napraviti nešto po pitanju sigurnosnih provjera, ali da ne želi još najaviti što. “neki moji suradnici raspolažu nekim dokumentima za koje je potrebno više saznanja nego za primjerice predsjednika Uskoka. Turudiću je razina provjere bezveze jer se pitaju njegovi prijatelji. Moja tajnica je morala proći rigorozniju provjeru”, rekao je.

“Turudić je bandit koji je priznao naravno da se sastajao s Mamiće, ali kaže samo na pola sata pa je to valjda uredu. I prostitutke naplaćuju za pola sata”, dodao je.

Rekao je da je Milorad Pupovac nemolaran čovjek koji je iskamčio od Plenkovića kao što je iskamčio i od njega jer misli da je nezamjenjiv. “Pričao je o Turudiću isto kao i ja, i sada odjednom to ne vrijedi jer koalicija je najvrjednija”, istaknuo je.

Podsjetimo, Milanović je ranije na izvanrednoj konferenciji za medije rekao da Turudić ne smije biti na toj funkciji jer postoje ozbiljne sigurnosne zapreke. Pritom je otkrio i da su se Mamić i Turudić sastajali noći, vozili se satima u automobilu i skrivali.

