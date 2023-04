Vidmarović: Ovo je prevelika stvar i bilo bi očigledno da je politički smješteno

Podijeli :

Bivši američki predsjednik Donald Trump izjasnio se u utorak pred sudom u Manhattanu da nije kriv po optužnici podignutoj protiv njega prošli tjedan, koja ima 34 točke. Optužnicu je u Newsnightu komentirao stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović.

Branimir Vidmarović kaže da je očekivano da Donald Trump negira krivnju. Kaže da je ovo suđenje zanimljiva situacija te da možemo pronaći puno argumenata da je Trumpu ovo percepcijski plus, ali isto toliko i da mu je ovo percepsijski minus.

“Plus je u tome što je Trump u vrijeme svog mandata postao hodajuća ikona. On je bio generator političke dinamike, vlastitih vijesti i nove političke ideologije i generator novih vrijednosti. On je bio čovjek koji je generirao sam svoju stvarnost. To nisu za njega radili Republikanci, njegova stranka”, kaže Vidmarović i objašnjava da sve ono što bi on govorio bi se spuštalo dolje na stranku i biračko tijelo.

“Tako da u smislu ovoga, sada kada govorimo o Trumpu kao čovjeku koji sam stvara vlastitu stvarnost, ovo je svakako plus, zato što ga predstavlja kao ono o čemu je on tvrdio čitav svoj mandat, da je žrtva hajke establišmenta koji ga želi pokopati, hajke medija i ovo sad potvrđuje tu njegovu tezu da je on žrtva”, smatra Vidmarović.

“S jedne strane se uistinu čini da je ispolitiziran cijeli slučaj i to može biti djelomično istina”, smatra Vidmarović. Našalio se da bi s obzirom na to kako razmišljaju Trumpovi birači, Trumpa izručio Hrvatskoj. “Ovdje mu sigurno to ne bi bio nikakav krimen. Proveo bi nekoliko mjeseci u Remetincu, igrao golf i bilo bi sve uredu”, šali se Vidmarović.

Upozorio je da je pronevjera sredstava iz kampanje, za koju je među ostalim optužen i Trump, sigurno kriminal. “Sad koliko će to biti kažnjeno i kako, kolika je kazna, ovisi o svjedocima, poroti i drugim stvarima. U to ne možemo ulaziti, jer se to nije još dogodilo”, kaže Vidmarović. Dodaje da je cijeli ovaj slučaj u javnost izašao 2016. godine . “Onda možemo reći da je sud bio dosta korektan, odnosno taj sigurnosni establišment je bio dosta korektan pa ga nije dirao kad je bio predsjednik”, kaže Vidmarović. Napominje da se predsjednika ne može goniti u mandatu, no naglašava kako je upravo Trump u vrijeme svog mandata bio taj koji je konstantno kršio pravila.

“I svaki put je bio zaključak Trump je prvi predsjednik u povijesti koji je nešto novo napravio”, kaže Vidmarović i ističe da je Trump bio tak zbog kojeg se morala dorađivati procedura i dodaje: “I sada je Trump prvi predsjednik kojeg će krivično goniti”.

“Ovo je za Trumpa politički loše”

Vidmarović smatra da će Trumpu ovo politički škoditi. “Moja je procjena je, a mislim da svaki čovjek koji vjeruje u vladavinu prava, pogotovo u Americi, da je svatko nevin dok mu se ne dokaže drugačije”, kaže Vidmarović i dodaje da se optužnice protiv bivšeg predsjednika ne dižu samo tako.

Vidmarović kaže da ne vjeruje da se Trumpu ovo smješta. “Koliko god američki sudovi bili pristrani u nekim slučajevima, ovo je prevelika stvar i preočigledno bi bilo da je politički smješteno. Ovo je nešto za što ga se tereti sada, kao građanina, za ono što je učinio 2016. godine, kada još nije bio predsjednik. Njemu se sad ne imputira da je nešto napravio kao predsjednik Trump, već kao građanin, iako je tada predsjednički kandidat”, kaže Vidmarović.

Za Trumpa ovo može biti politički loše, jer mu treba podrška i njegove Republikanaca, stranačke baze.

“Jedna stvar su birači, druga stvar je stranka. Republikanska stranka sad kalkulira treba li se distancirati od njega ili biti na njegovoj strani”, kaže Vidmarović i ističe da Republikanci trenutno ne mogu procijeniti kako će se cijela situacija politički odraziti. “Oni se pitaju je li ovo udar osobno na Trumpa ili se preko njega potkopova politički imidž Republikanske stranke. Neki to dijele, kao žito od kukolja, ovo je Trump, ovo je stranka, a neki još misle da je udar na Trumpa udar na stranku. Sad treba vidjeti kako će se sve odvijati u Republikanskoj stranci”, kaže Vidmarović.

