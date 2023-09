Vlada donosi nova pravila zbog uznemiravanja pozivima: “To su lešinari, ja sam obolio od njih”

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL / Ilustracija

Vlada napokon regulira rad agencija za naplatu potraživanja. Nakon višegodišnjih pritužbi dužnika da ih uznemiruju u svako doba dana i noći, sad će ti pozivi biti strogo ograničeni samo jednom na mjesec.

Svoje iskustvo s agencijama za naplatu potraživanja zubar Duško Bates naziva teškim i problematičnim. “Ja sam obolio od njih, od njihovih poziva razgovora to nisu uopće ljubazni ljudi, to su lešinari”, rekao je za Dnevnik.hr.

Uznemiruju ga pozivima iako je, tvrdi, dug otplatio. “Ponašaju se drsko, drugim riječima da posudim novac ili čak nagovaraju me da ukradem novac da bi njima dao, to je istina. Smeta me to zivkanje to ispitivanje kad sam rođen što sam ja napravio iako je ukinut taj platni nalog u Zagrebu davno, zašto, ako su u pravu imaju sud”, dodao je.

Vlada uvodi nova pravila, među ostalim Agencije za naplatu potraživanja moći će kontaktirati dužnika samo jednom na mjesec. “Strogo ograničenje od jednom mjesečno kontaktiranja dužnika isto kao što se smije kontaktirati isključivo dužnika, isključivo u vremenu od 8 do 20 sati i to bilo mailom, pisanim putem, eventualno telefonom nikako na radnom mjestu nikako druge osobe osim dužnika”, rekao je Davor Zoričić, državni tajnik u Ministarstvu financija

Ne samo prije ovrhe, nego i prije nego dug prodaju agencijama, banke će morati ponuditi mjere za lakšu otplatu kredita, obavijestiti o namjeri kupoprodaje, kao i tome tko je kupio dug, koliki je iznos i struktura duga.

Agencije nezadovoljne

“Mi u ovom trenu iščitavamo da smo dobili jedan od najrigidnijih zakona u Europskoj Uniji”, objasnio je Matija Arapović iz Udruge agencija za naplatu potraživanja. Kontaktiranje dužnika samo jednom na mjesec naziva neprimjerenim, a rigidnim niz prekršajnih odredbi.

Kome se obratiti kada vas neprestano zove agencija za naplatu potraživanja?

“Imate s jedne strane komunikaciju sa dužnikom koja je limitirana, znači, morate jako paziti u tom smislu vjerojatno će se većina vjerovnika odlučiti na ovršne postupke, više nego dosad i postoji bojazan da će broj blokiranih građana u nekom periodu drastično zbog toga rasti”, rekao je Arapović.

Dužnik će moći prigovoriti Agenciji koja potražuje dug, ali i prijaviti ih. Uvodi se licenciranje i nadzor. Za nadzor su zaduženi HNB i financijski inspektorat, predviđene su i sankcije: Upozorenje, novčane kazne, zabrana poslovanja pa i oduzimanje licence.

U Udruzi Franak vide to kao niz pozitivnih promjena, ali imaju i prijedloge. “Zabrana prodaja dugova koji su iz nepoštenih kredita i drugo obrnut redoslijed naplate glavnice i zateznih kamata na taj način se mogu samo dugovi smanjiti ako tih mjera nema dugovi će rasti kao što su rasli dosad“, objasnio je Goran Aleksić iz Udruge.

Iz Udruge banaka pak odgovaraju da podržavaju zakonske izmjene, ali i da su banke i dosad nudile klijentima mjere za olakšavanje otplate kredita.

