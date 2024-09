Puhovski o raskolu u DP-u: Otišli su oni koji su mogli reći tri, četiri rečenice

Podijeli :

N1

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je raskol u Domovinskom pokretu (DP).

“Penava je prije svega lokalni političar i njega u ovom trenutku zbilja zanima samo to da pobjedi njegova pozicija na lokalnim izborima u Vukovaru idućeg svibnja. Sve drugo je njemu drugorazredno. On nema nikakvu ideologiju, on nije ni desničar, ni ljevičar, on je naprosto netko tko je došao iz Vukovara i hoće uvesti jednu varijantu domovinskog, patriotskog naboja za koju ne zna reći tri rečenice. Troje, četvero ljudi u toj ekipi koji su mogli reći tri, četiri rečenice su otišli iz njegove varijante”, kazao je Puhovski u Studiju 4 HRT-a.

“Dakle, on je ostao okružen ljudima koji su ispod razine ne naročito visoke razine hrvatske političke klase. I to je problem”, rekao je Puhovski, dodavši da Penava nema nikakvu jasnu ideju o lokalnoj upravi, o poljoprivredi, o prometu…, nego hoće biti u vlasti i hoće biti prihvaćeni kao desnica.

“Plenković ima sigurno 5-6 rezervi”

Nekoliko je nepobitnih činjenica – ostaje stabilna vladajuća većina u Saboru, neće biti novih izbora, ostaju dosadašnji ministri i državni tajnici DP-a u vladi i nastavit će se rasipanje stranke.

Peternel najavio osnivanje nove stranke i poručio: “Penava više nema kapacitet organizirati ni gulašijadu!” Penava pobijedio Radića, optužbe i uvrede među dojučerašnjim stranačkim kolegama ne staju

“Bit će slabiji, ali bit će igrači. Oni će isto imati nekoliko mjesta u parlamentu, još mogu reaktivirati dva mandata koji su po pravu njihovi. Dakle, tu će biti još nekih, recimo tako, manjih napetosti, međutim, Plenković ima sigurno 5-6 rezervi, ako bude trebalo. Prema tome, nikakih problema ne bi smjelo biti”, rekao je.

Dodao je i kako Penava sad ojačava poziciju Milanovića na predsjedničkim izborima. “On sigurno neće podržati Primorca, a mislim da sad neće ni Milanovića.”

Na pitanje zašto bi onda HDZ podržao Penavu kao gradonačelnika Vukovara, a ne stavio nekog svog jakog kandidata?

“To je sad problem koji je doista ozbiljan. Vidjet ćemo što će biti u drugom krugu. Prvi krug zapravo nije važan na predsjedničkim izborima. U drugom krugu će se brojati zbilja poeni. Penava je rekao rečenicu – mi ćemo sve učiniti za održanje koalicije. Tu je moguće da će se pregovarati opet o Vukovaru, ali za sada on sigurno ojačava poziciju Milanovića”, rekao je Puhovski.

“Radić se najbolje osjeća kao siva eminencija”

Osvrnuo se i na Maria Radića. “On nema pojma o tomu kako se živi u političkom životu. Mislim da je Radić čovjek koji se najbolje osjeća kao siva eminencija i tu je Penava bio u pravu. Penava nije bio prvi čovjek stranke i sad su stvari, tehnički gledano, uređene.”

“Radić treba naći nekoga za frontmena, da bi igrao tu poziciju koju on voli, sive eminencije, i on ima za to tri godine vremena. Njemu se sad nikamo ne žuri. On sad može njima piti krv. Izvlačiti na slamčicu sitne svinjarije Ćipe ili nekoga drugoga. Svako malo se javiti, reći gledajte ovo, gledajte ono. Ali zapravo, imat će mogućnost da drži govore u Saboru, ako uđe u njega, i da priprema stvar za parlamentarne izbore. A za to ima preko tri godine, dakle može stići sve”, rekao je Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stavljate li u kupus salatu prvo ocat ili ulje? Redoslijed je važniji nego mislite Znate li koji je grad u Europi najnapučeniji turistima? Nalazi se u Hrvatskoj