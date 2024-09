FOTO / Ovo su kukci koje često srećete, a zakonom su zaštićeni. Ako im naudite, prijete kazne do 4000 eura

Podijeli :

U Hrvatskoj postoji niz zakonom zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, a za određene prekršaje prijete velike novčane kazne.

“Strogo zaštićenim vrstama se sukladno članku 151. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19) proglašavaju zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi, odnosno divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka.

Popis strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj dio je Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“, 144/13, 73/16)”, pojašnjavaju iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Bjeloglavi sup, plemenita periska, vuk, poskok, čančara, sredozemna medvjedica, 16 vrsta morskih pasa samo su neke od zaštićenih životinja u Hrvatskoj.

No, znate li da su neki kukci koje gotovo svakodnevno možete susresti također zaštićeni zakonom? I dok pčele i ose nisu na tom popisu, tu su određene vrste leptira.

“Od kukaca (Insecta) koje ljudi mogu sresti u prirodi ili u nekim urbanim područjima pod strogom zaštitom su neke vrste leptira, kao što je apolon (Parnassius apollo) ili obični lastin rep (Papilio machaon), zatim neke vrste kornjaša poput alpinske i hrastove strizibube te vretenaca (vilinski konjici) i obalčara koje nalazimo uz vodene površine”, rekli su nam iz ministarstva.

Što ne smijete činiti ako naiđete na ove kukce?

Sukladno članku 153. Zakona o zaštiti prirode, sa strogo zaštićenim životinjama iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti zabranjene su sljedeće radnje:

– svi oblici namjernog hvatanja ili ubijanja,

– namjerno uznemiravanje, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,

– namjerno uništavanje ili uzimanje jaja,

– namjerno uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla,

– oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanje ili odmaranja.

Također, zabranjeno je i držanje, prijevoz, prodaja, razmjena te nuđenje na prodaju ili razmjenu živih ili mrtvih jedinki iz prirode strogo zaštićenih vrsta, a zabrane se odnose se na sve razvojne oblike strogo zaštićenih vrsta, pojašnjavaju iz ministarstva.

Prekršite li neku od ovih zakonskih odredbi, prijete vam visoke novčane kazne.

“Prekršajne odredbe spomenutog Zakona u članku 228. predviđaju novčane kazne za provođene zabranjenih radnji u iznosu od 3.318,00 do 26.544,00 EUR za pravnu osobu, od 929,00 do 3.981,00 EUR za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te u iznosu od 1.327,00 do 5.308,00 EUR za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinjen u svezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti”, istaknuli su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Popis strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj možete pogledati OVDJE.

