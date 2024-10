Završen nadzor u bivšoj školi problematičnog učenika: Inspekcija priprema rigoroznu kaznu

Podijeli :

N1/Ilustracija

Učenici četvrtog razreda jedne zagrebačke škole i dalje nisu na nastavi. Rješenja nema, a institucije upiru prstom jedna u drugu.

Dnevnik Nove TV doznaje i kako je završen inspekcijski nadzor u bivšoj školi devetogodišnjaka te da će prosvjetni inspektor tražiti smjenu ravnateljice.

Ministarstvo od svega pere ruke i upire prstom u Grad koji sad treba donijeti novu odluku o primjerenom obliku školovanja za dječaka. Oni pak čekaju da školske stručne službe prikupe medicinsku i zdravstvenu dokumentaciju na temelju koje mogu dalje postupati.

Dolenec: Uskoro moguće novo rješenje u slučaju problematičnog dječaka

“Gradski ured je drugi na potezu da tako kažem nakon što od stručnog povjerenstva škole zadobijemo takav zahtjev i očekujemo da ćete ovaj tjedan. Prema svemu što sada znamo to doista upućuje na to da će biti izdano novo rješenje, odnosno rješenje koje će upućivati na novi primjereniji oblik školovanja, ali to se ne može prejudicirati”, rekla je Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika.

To su mogli na temelju već postojeće dokumentacije prikupljenje u protekle dvije škole – odgovaraju im iz Ministarstva. U svakom slučaju pitanje je koliko će postupak potrajati jer na novo rješenje roditelji dječaka imaju pravo žalbe, a tek onda ga može potvrditi Ministarstvo.

Da je ova situacija pokazatelj urušavanja cijelog sustava – kažu iz Sindikata hrvatskih učitelja. Iznose i ozbiljne optužbe na što je odmah reagiralo Ministarstvo obrazovanja.

“Na nas zaposlenike se izvodi sustavna prijetnja”, kaže Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja pa otkriva što su institucije odgovorile:

“Tko kaže da su išta morale reći na prijetnje? Možda su institucije bile te koje su radile pritisak. Dakle, institucije, da bi sa sebe maknule odgovornost, često traže odgovornost u zaposlenicima škole želeći prebaciti lopticu sa neefikasnog sustava.”

Na ovu temu oglasili su se iz Ministarstva.

Grad Zagreb se oglasio o slučaju problematičnog učenika

“Molimo detaljne informacije o navodnim prijetnjama djelatnicima škole kako bismo o njima mogli obavijestiti policiju i zatražiti mjerodavno postupanje. Molimo da što prije dostavite odgovore tko, kome i kada je prijetio”, poručili su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

A čeka se i kad će prosvjetna inspekcija dostaviti informacije što je nadzor utvrdio u bivšoj školi dječaka.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, on je završen i utvrđene su brojne nepravilnosti, zbog čega je prosvjetna inspekcija predložila rigoroznu kaznu – razrješenje ravnateljice.

