Đurđević: Vili Beroš je bio ministar u Vladi koja je predložila Turudića za glavnog državnog odvjetnika

Profesorica kaznenog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Zlata Đurđević bila je gošća Pregleda dana kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarala o odluci Ivana Turudića oko sukoba nadležnosti u slučaju Beroš.

Podsjetimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio je da je USKOK, a ne Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) nadležan za slučaj povezan s ranije pritvorenim bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

Zlata Đurđević odgovorila je na pitanje iznenađuje li ju takva odluka: “Svi smo bili svjesni da će biti takva odluka, a ono što je možda za neke iznenađujuće je brzina kojom je ona donesena, osobito iz aspekta da nije uopće kontaktirano europsko tužiteljstvo i da ovdje imate sukob dva tijela koja su ravnopravna. U svakom postupku bi trebali čuti obje strane. Brzina donošenja odluke je zbog toga što se vodi postupak, pokrenute su istrage, uskoro će i sud odlučivati o tome.”

“Očito smo sada naučili nešto i pokušava se spriječiti da ta odluka prijeđe u sudsku nadležnost”, dodala je profesorica.

Đurđević je komentirala postoji li mogućnost preispitivanja ove odluke: “Ono što mi se čini da nije u njoj spomenuto je da postoji primarna nadležnost europskog tužiteljstva kada se radi o kaznenim djelima na štetu financijskih interesa Europske unije. Mi tu nismo ravnopravni, nego europsko tužiteljstvo ima usku nadležnost.”

Koji će biti sljedeći korak europskog tužiteljstva?

“Ne samo da imaju primarnu nadležnost, nego imaju i pravo evokacije, a to je pravo preuzimanja. Koji će biti sljedeći korak europskog tužiteljstva? Hoće li se europsko tužiteljstvo složiti s ovakvom odlukom ili neće? Ili će možda ići u kontra napada i poduzeti to pravo evokacije odnosno tražiti da se njima preda, to ćemo vidjeti”, dodala je.

Profesorica je rekla da je prema našem zakonu propisano ga je glavni državni odvjetnik tijelo koje odlučuje o tome: “Cijeli naš sustav govori o tome da bi morala postojati sudska odluka o ovom pitanju i da dva tijela koja su ravnopravna, ne može jedno od njih donositi odluku, o tome mora odlučivati više tijelo, a više tijelo može biti samo sud, a ne glavni državni odvjetnik.”

“USKOK dovodi u pitanje štetu u proračunu Europske unije”

“USKOK dovodi u pitanje štetu u proračunu Europske unije i to je jako loše za kazneni postupak. Turudić je osudio Sanadera što je ponudio mito, dovoljno je obećavanje mita da je to kazneno djelo počinjeno, šteta ne mora nastupiti i to piše u Uredbi Europske unije. Ne mora doći do štete za proračun Europske unije, dovoljna je mogućnost”, dodala je Đurđević.

Đurđević je istaknula da postoji kumulacija funkcija u ulozi glavnog državnog odvjetnika: “On je istovremeno tužitelj, nema nikakve dvojbe da on vodi taj postupak, mi nemamo ravnatelja USKOK-a. Nema dvojbe da glavni državni odvjetnik donosi odluke, osoba koja je donosila odluke odlučuje o sukobu nadležnosti s drugim ravnopravnim tijelom. Postoji još problema vezanih uz Turudića i ovaj slučaj, a to je sukob interesa iz više aspekata”, navela je pa nastavila:

“Postoji i personalni, politički problem. Vili Beroš je bio ministar u Vladi koja je predložila Turudića da bude glavni državni odvjetnik, on je sada osuđenik”, dodala je profesorica.

Istaknula je da se Turudić stavlja u ulogu branitelja optuženih jer osporava naloge europskog tužiteljstva o počinjenju kaznenih djela i štete.

