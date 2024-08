Uprava ZTC-a hvali se povišicama radnicima, a sindikat upozorava: “Dijele nekakve nagrade bez pravila”

Podijeli :

Iz Zrakoplovno-tehničkog centra (ZTC) državne tvrtke jučer su priopćili da su donijeli Pravilnik o plaćama, koji je rezultat dogovora uprave i Samostalnog sindikata djelatnika u zrakoplovstvu. I dok uprava na čelu s Ivicom Vidovićem tvrdi da je to treće povećanje plaća u ZTC-u ove godine, iz Sindikata to negiraju.

“U ovoj godini to će biti treće povećanje plaće za zrakoplovno-tehničko osoblje te drugo povećanje za sve zaposlenike ZTC-a. Naime, početkom godine svim su radnicima plaće podignute za 20 posto, a dok je ključno zrakoplovno-tehničko osoblje, koje radi izravno na održavanju zrakoplova, dobilo dodatno povećanje plaća”, naglasio je jučer Vidović.

Međutim, u razgovoru za N1 Marijan Luketić, predsjednik Samostalnog sindikata djelatnika u zrakoplovstvu tvrdi kako to nije istina. Inače, ZTC je važna državna tvrtka jer se u njoj servisiraju kanaderi i vojni helikopteri.

Kako su rasle plaće u ZTC-u?

“Cijena sata rada dignuta je u veljači no djelatnici to nisu osjetili iako je ZTC skuplje naplaćivao njihov rad. Bilo je i dalje šikaniranja i ponižavanja, pa su pregovori o ovom Pravilniku čak bili prekinuti. Tada se angažirao ministar obrane Ivan Anušić kojem je stalo da se radovi obavljaju budući da ZTC ima i ugovore.

Zaposlenicima ZTC-a ponovno porasla plaća: Usvojili novi pravilnik

Pravilnik je potpisan. Nije idealan, ali se sada zna kako se može napredovati i koje radno mjesto ima koju plaću. Ipak, to ne znači treće povećanje plaće”, upozorava Luketić.

Prema njegovim riječima do sada su uprave plaće dodjeljivale stihijski, pa tu tako neki dobili po pet, šest aneksa, a neki nisu dobili ništa.

Kolike su plaće?

“Sada je to ipak riješeno i takvih manipulacija više ne može biti. Za mehaničare, koji su ključni u ZTC-u predviđena je plaća od 2.200 do 2.300 eura za razliku od dosadašnjih 1.300 do 1.500 eura. To bi moglo privremeno zaustaviti odljev kadrova”, smatra Luketić. Iako i sada nedostaje zaposlenih protupožarna sezona, uvjerava Luketić, nije ugrožena.

Anušić nezadovoljan, pozvao na hitan sastanak direktora i sindikalca iz ZTC-a

“Vjerujemo da ćemo nakon ovog pravilnika o plaćama uspjeti vratiti neke ljude koji su otišli van. Šansa je to i za nove poslove. Nude nam se već sada poslovi iz Francuske, Švedske i drugih zemalja, no problem je vođenje firme. Da bismo dobili nove poslove moramo školovati ljude, a mi nemamo niti jedan ugovor niti sa jednom obrazovnom ustanovom”, upozorava.

Netransparentna dodjela nagrada

Iako je, dakle, uprava objavila da ovaj Pravilnik donosi i treće povećanje plaća u ZTC-u Luketić tvrdi da to nije istina.

“Imali smo prvo povećanje u siječnju ove godine, kada je sindikat tražio 20 posto povećanja, ali je to podijeljeno u dva puta. Nakon toga samo imali dodjelu nagrada pojedinim radnicima, no one se dijele na, po našem mišljenju netransparentan način. Nadzorni odbor je upoznat s tim, no nije reagirao, pa mislim da ćemo se morati obratiti i nekim drugim državnim institucijama”, rekao nam je Luketić.

N1 je poslao upit upravi ZTC-a vezano za dodjelu nagrada. Pitali smo ih prema kojim kriterijima i pravilima ih dijele. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

