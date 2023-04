Brza promjena vremena, olujni vjetar, kiša, ponegdje i snijeg

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Mlazna struja premješta se s američkog kopna nad Atlantik, prolazi južnije od Islanda, sjeverno od Velike Britanije, skreće prema jugu, nastavlja preko Francuske do sjeverne Afrike, meandrira, i preko Egejskog i Crnog mora nastavlja svoj put prema istoku.

Hladna suha zračna masa sa sjeveroistoka noćas je prešla preko naših krajeva. U dodiru s toplim nestabilnim zrakom došlo je do jake frontogeneze i lokalnih grmljavina praćenih udarima vjetra te obilnim oborinama.

Veći dio tjedna nastavit će se pritjecanje hladnog zraka sa sjevera, a ciklona nad Egejskim i Crnim morem će se sporo popunjavati. U takvim vremenskim prilikama nad naše krajeve se nastavlja pritjecanje hladnog zraka sa sjevera, što za posljedicu ima brze promjene vremena uz jaku i olujnu buru na Jadranu.

Danas u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na srednjem i južnom Jadranu bit će promjenljivo oblačno. U Slavoniji, Baranji, Lici i Gorskom kotaru pretežno oblačno s kišom mjestimice. U gorju uz kišu, moguća je i pokoja pahulja snijega.

Vjetrovito, u unutrašnjosti jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura između 5 i 9, a na Jadranu od 12 °C na sjevernom dijelu, do 18 °C na jugu Dalmacije.

Sutra, u utorak, u zapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom i srednjem Jadranu pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a više oblaka uz slabu kišu prognoziramo u Slavoniji i Baranji te na jugu Dalmacije.

Puhat će jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka, olujna, a mjestimice podno Velebita i orkanska bura. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -3 do 2, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 2 do 7 te od 7 do 12 °C duž obale.

Do kraja tjedna promjenljivo oblačno i prohladno vrijeme s jutarnjim mrazom, osobito u srijedu i četvrtak. Za vikend u unutrašnjosti oblačno s povremenom slabom kišom.

Na Jadranu bura u slabljenju uz promjenljivo oblačno i uglavnom suho vrijeme.

Na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kraća kišna epizoda u subotu te ponovno u ponedjeljak. Temperature zraka u malom porastu, tako da će u unutrašnjosti biti oko 12, a na Jadranu oko 17C.

