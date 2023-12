Crveni alarm za dio zemlje, vjetar će puhati brzinom i do 120km/h, ponegdje moguć snijeg

Podijeli :

Goran Kovacic / Pixsell / ilustracija

Za cijelu obalu izdan je crveni meteoalarm zbog mogućnosti jake do olujne bure što znači da će vrijeme biti izuzetno opasno

Na Jadranu će u petak biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice može pasti malo kiše, ponajprije u višem gorju susnježica i snijeg. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, lokalno i jak, u gorju na udare i olujan.

Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita i orkanskim. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 8, duž obale i na otocima između 10 i 15 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Za cijelu obalu izdan je crveni meteoalarm zbog mogućnosti jake do olujne bure što znači da će vrijeme biti izuzetno opasno.

“Petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu svježiji od četvrtka te vjetrovit i promjenjivo oblačan. Mala je vjerojatnost za mjestimice vrlo slabu oborinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 1 do 3 °C, a najviša dnevna oko 6 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj danju podjednake vrijednosti, no jutro će biti malo hladnije. Izmjenjivat će se sunčanija i oblačnije razdoblja, a glavno obilježje vremena bit će vjetar, kao i u ostatku zemlje.

U gorju će sjeveroistočnjak biti jak, u višim predjelima i olujan, a svakako treba upozoriti na olujnu buru duž obale sjevernog Jadrana. Prema kraju dana podno Velebita će vrlo vjerojatno brzine biti i veće od 120 km/h. Uz povremeno povećanu naoblaku u gorju je moguća slaba oborina na granici kiše i snijega.

A uz more i na otocima srednjeg Jadrana bit će puno sunčanih sati, dok će se i u unutrašnjosti Dalmacije još zadržavati oblaci, većinom uz uglavnom suho vrijeme. Bura će biti jaka i olujna pa će i more biti valovito, na otvorenom i jače valovito.

I na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano uz jaku i vrlo jaku buru. Ujutro temperatura zraka od 7 do 10 °C, a najviša dnevna oko 13 °C, prognozira Tanja Renko, iz DHMZ-a za HRT.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.