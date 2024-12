Najprije južina i temperature do 16, potom promjena sa snijegom

Podijeli :

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, na mjestima u unutrašnjosti ima magle, iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez. Također, kolnici su na mjestima mokri i skliski, a kako su temperature niske, -4.3 stupnjeva izmjereno je u Gospiću, moguća je poledica.

U nastavku ponedjeljka pretežno sunčano, osobito duž Jadrana, u unutrašnjosti bi se magla na mjestima mogla dulje zadržavati.

I tijekom utorka, većinom sunčano duž obale, u kopnenim krajevima česta magla, što će utjecati na rast temperatura.

U srijedu će se i na Jadranu sakupljati oblaci, što će biti uvod u nestabilniji drugi dio tjedna.

U Europu stiže suhi zrak sa sjevera Afrike, doznajemo kako će utjecati na vrijeme u Hrvatskoj

Tijekom četvrtka, naime, duž Jadrana i u područjima uz Jadrana lokalno su mogući kiša i pljuskovi. Uz južinu, osjetno toplije nego što to priliči ovom dobu godine, na kopnu i do 13, na Jadranu i do 16 stupnjeva.

U petak diljem zemlje jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, lokalno obilnijim, osobito duž Jadrana i u područjima uz Jadran. Kako će zahladnjeti, u gorju će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg.

Za vikend stabilnije.

