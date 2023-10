Zahlađenje pred vratima: Bit će kiše, jakog vjetra, grmljavine, susnježice…

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Mlazna struja iznad srednje Europe sjeverno od Alpa razdvaja topli zrak anticiklone sa sjevera Afrike i Sredozemnim morem te hladne zračne mase ciklona koje se brzo premještaju preko Atlantika nad sjevernu Europu.

Ciklona s Atlantika premješta se prema Skandinaviji i toplom Baltiku nad kojim će stacionirati i produbiti se. Na stražnjoj strani skandinavske ciklone prodire hladan vlažan zrak s Atlantika nad Veliku Britaniju i zapadnu Europu, a njegova glavnina će se zadržati sjeverno od Alpa. Hladan nestabilan vlažan atlantski zrak prodrijet će kroz bečka

vrata nad Panonsku nizinu i unutrašnjost Balkana u subotu navečer.

Promjena vremena utjecat će na pad temperature, mjestimice obilne oborine i jake udare sjevernog i sjeveroistočnog vjetra – bure. Promjena vremena premještat će se od sjevernih krajeva unutrašnjosti prema jugu.

Prije zahlađenja i okretanja vjetra na sjeverni smjer, u subotu će kratkotrajno zapuhati jako jugo i jugozapadnjak, porast će vlaga i temperatura zraka te će biti neugodno sparno.

Danas će vrijeme nakon dizanja jutarnje magle koje ima uz riječne tokove i u kotlinama unutrašnjosti biti sunčano i toplo. Na Jadranu sunčano uz povećanu visoku i srednju naoblaku. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 25 do 26, a na Jadranu i u priobalju oko 27.

U subotu prijepodne jugo uz porast temperature i vlage zraka. Na sjevernom Jadranu povećana naoblaka uz malu vjerojatnost za slabu kišu u Gorskom kotaru. Jutarnje temperature od 9 do 14 u unutreašnjosti uz mjestimičnu maglu uz tokove rijeka i u kotlinama, na Jadranu najniže temperature od 15 do 20C. Poslijepodne porast naoblake u sjevernim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak a na moru oštro i jugo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 °C.

U noći sa subote na nedjelju stiže promjena vremena, naoblačenje s kišom, pojačanim vjetrom, mjestimice grmljavinom uz osjetan pad temperature. Premještat će se od sjevera prema jugu, tako da će u nedjelju do kraja dana zahvatiti cijeklu unutrašnjost te sjeverni i srednji Jadran. Na krajnjem jugu promjena vremena nastupit će tek u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Na sjevernom i srednjem Jadranu prognoziramo jaku, a u podvelebitskom primorju olujnu buru koja će iznenada punom snagom zapuhati u nedjelju oko podne.

Sredinom tjedna stabilizacija vremena, ali zadržat će se oblačno i hladno vrijeme. Novi prodor još malo hladnijeg zraka prognoziramo krajem tjedna, kad je u planinskim krajevima iznad 1000 metara nadmorske visine uz kišu moguća i susnježica.

