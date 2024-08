Crvenilo, svrbež i osip ljeti: Sedam najčešćih uzroka i kako riješiti problem

Podijeli :

Kada dođe toplo i sunčano vrijeme, mnogi više vremena provode vani. Kako bi iskoristili ljeto, odlaze na bazene, na more, sunčaju se na plaži. Naravno, sunce ima i svoje negativne strane, kao što je uzrokovanje opeklina na koži, no mnogi zaboravljaju na još jedan problem s kožom tijekom ljeta - osip. Postoje mnogi uzroci osipa ljeti, a u nastavku pročitajte koji su to i kako spriječiti njegov nastanak.

Margarita Dermatitis

Margarita je popularan ljetni koktel od tekile, likera od naranče i soka od limete.

Međutim, mnogi ne znaju da on može biti opasan za kožu, piše Centar Zdravlja. Ako kapljica margarite padne na kožu koja je bila izložena suncu, može doći do reakcije.

Znoj i vrućina mogu izazvati osip i prištiće, evo kako ih spriječiti

Takva alergija se naziva fitofotodermatitis, poznata i kao margarita dermatitis. To se događa kada se fotosenzibilizirajući spoj u limeti – furokumarin – aktivira ultraljubičastim svjetlom, uzrokujući osip u roku od nekoliko sati.

Na koži se mogu pojaviti mjehurići ili crvene mrlje koje svrbe, a simptomi su najgori prva dva ili tri dana.

Kako mjehurići zacjeljuju, koža može postati tamnija. Bilo bi dobro konzultirati se s liječnikom o korištenju steroidne kreme i hladnog obloga za ublažavanje boli.

Kako biste spriječili margarita dermatitis, operite ruke nakon dodirivanja limete i odmah isperite sok od limete ako ste na suncu.

Morske uši

Morske uši najčešće uzrokuju osip ispod kupaćeg kostima nakon kupanja.

To se događa kada sićušne meduze i moruzgve ostanu zarobljene ispod kupaćeg kostima i ispuštaju žarke stanice koje ubrizgavaju toksin.

Unutar dva do 24 sata se na područjima koje pokriva kupaći kostim pojavljuju crvene kvržice koje intenzivno svrbe i izgledaju kao ubodi insekata.

Budući da morske uši izbacuju svoj otrov u vodu, skinite kupaći kostim i istuširati se odmah nakon kupanja.

Temeljito isperite kupaći kostim u vrućoj vodi kako biste uklonili sve preostale morske uši.

Konzultirajte se sa svojim liječnikom o korištenju antihistaminika ili kortizona za ublažavanje svrbeža.

Folikulitis vruće kade

Jedan ili dva dana nakon kupanja u vodi koja je kontaminirana bakterijom Pseudomonas aeruginosa može se pojaviti kožni osip koji je poznat kao folikulitis vruće kade (hot tube folikulitis).

Alergijska urtikarija: Uzrok, simptomi i kako liječiti ovaj gadan kožni problem?

Najčešće nastaje nakon izlaska iz vruće kupke, npr. jacuzzija, jer vruća voda razgrađuje klor koji ubija bakterije.

Osip se također može pojaviti nakon plivanja u loše održavanom bazenu ili kontaminiranom jezeru.

Simptomi uključuju crvenilo koje svrbi i sitne kvržice veličine milimetra koje su još gore na područjima prekrivenim kupaćim kostimom.

Iako osip obično prolazi sam od sebe, važno je obratiti se liječniku ako ne nestane za nekoliko dana.

Kako biste izbjegli folikulitis istuširajte se odmah nakon kupanja u jacuzziju i operite kupaći kostim u vrućoj vodi.

Osip od vrućine

Osip od vrućine nastaje kada se znoj blokira u porama i nakuplja ispod kože. Osobito je problem kod beba, ali se može dogoditi u bilo kojoj dobi, posebno kada je vani vruće i vlažno.

Osip od vrućine peče ili svrbi i uzrokuje male crvene kvržice ili prozirne mjehuriće. Najčešće nastaje na područjima gdje se koža dodiruje, poput pazuha, unutarnje strane laktova i prepona.

Najčešće nestaje sam od sebe. Svrbež možete ublažiti tako što ćete skinuti usku odjeću i rashladiti kožu.

Kako biste spriječili nastanak osipa, nosite široku, laganu i pamučnu odjeću, koristite lagana hidratantna sredstva za kožu te pokušajte boraviti u klimatiziranom prostoru.

Polimorfna erupcija svjetlosti

Osobe osjetljive na sunčevu svjetlost koje su izložene intenzivnim UV zrakama u kasno proljeće i rano ljeto mogu dobiti izbočine na koži koje jako svrbe.

Psorijaza na glavi: Uzrok, simptomi i kako ovaj neugodan problem držati pod kontrolom?

Radi se o obliku alergije na sunce koja se naziva polimorfna erupcija svjetlosti. Osip se obično pojavljuje na prsima, vratu, rukama i licu.

Takva reakcija na sunce trebala bi proći sama od sebe unutar 10 dana.

Kako biste izbjegli simptome, ostanite u hladu što je više moguće kada je sunce najjače, između 10 i 14 sati. Kada ste vani, prekrijte kožu svijetlom odjećom i nanesite kremu sa zaštitnim faktorom na sva izložena područja.

Herpes na usnama

Herpes je virusna infekcija koja uzrokuje nastanak sićušnih mjehurića ispunjenih tekućinom na usnama ili oko usana.

Oni koji su već imali afte, skloniji su dobivanju herpesa na usnama ljeti zbog izlaganja suncu. Zato je dobro nanijeti kremu za sunčanje na usne.

Ako vam se već pojavio herpes, važno je obratiti se svom liječniku. Uzimanje antivirusnog lijeka unutar prvih 24 do 36 sati nakon početka simptoma pomaže spriječiti ili usporiti izbijanje.

Tinea Versicolor

Tinea versicolor je gljivična infekcija kože. Općenito, gljivične infekcije su češće ljeti jer se gljivice pojavljuju kada je prisutna vlaga.

Simptomi su bijele, ružičaste, crvene, žutosmeđe ili smeđe mrlje na koži. Iako uzrokuje svrbež, infekcija je benigna i nije zarazna.

Često se pojavljuje na torzu gdje se ljudi više znoje. Antifungalni proizvodi mogu eliminirati gljivice, iako se prema istraživanjima mogu koristiti oralni antifungici.

Koža može neko vrijeme biti tamnija na određenim područjima.

