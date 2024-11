Liječnica o palijativnoj skrbi: Život bez boli i patnje je ljudsko pravo

Podijeli :

Predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Vlasta Vučevac gostovala je kod naše Mašenke Vukadinović u Novom danu. Pojasnila je koji je prioritet stručnjaka uključenih u pružanje palijativne srkbi, ali i što je najveći problem s kojim se suočavaju prilikom omogućavanja dostojanstvenog kraja bolesnika.

Važna za čitavo društvo

Koliko je važna palijativna skrb osobito znaju oni kojima nije dostupna u trenucima kada je trebaju. Ona omogućuje dostojanstvenu brigu osobama u poodmaklim fazama neizlječivih bolesti i pomoć njihovim obiteljima.

“Ona je neobično važna za sve one koji su bolesni, za sve one koji imaju dijagnozu neizlječive bolesti i za čitavo društvo jer razvija novi pristup bolesniku”, pojašnjava Vlasta Vučevac i ističe da je to jedna od novina u hrvatskoj medicini, iako u ostatku svijeta postoji već 60-ak godina.

Palijativnu skrb u Hrvatskoj osnovala je grupa volontera, među kojima je i Vučevac, 1994. godine.

Ističe da je ulazak u EU bio odskočna daska institutu palijativne skrbi.

Smanjenje boli

“Bol je simptom koji je najjači, najžešći i koje najteže podnose i pacijent i njegova obitelj. To nam je prvi cilj jer je život bez boli i patnje osnovno ljudsko pravo, ali i osnovni postulat palijativne skrbi”, govori Vučevac i otkriva da se na smanjenju boli radi svim dostupnim sredstvima, od farmakološke terapije do personalnog odnosa i komunikacije s bolesnikom.

Naglasak je na poštivanju bolesnikovih želja: “On ima pravo odbiti liječenje, odbiti dijagnostički postupak, ali to ne znači da ga mi napuštamo”, ističe liječnica.

Problem je primjena lijekova

“Nijedan naš bolesnik ne treba trpiti bol ni patnju, a nažalost na tisuće bolesnika umire u boli i patnji. Imamo sve lijekove koje imamo u EU-u, ali problem je primjena. Kod nas vlada opiofobija”, ističe problem i pojašnjava: “Vrlo, vrlo nerado koristimo bilo koji oblik morfija, iako postoje jasne upute za njegovu primjenu”, govori Vučevac dodajući da je “doslovno sramota da nam pacijenti umiru u boli.”

Najviše je onkoloških bolesnika koji koriste palijativnu skrb.

“Kada klasična kurativna medicina više nema mogućnosti, bolesnik nije napušten, već prelazi u aktivnu palijativnu skrb. Brinemo se da umanjimo sve tegobe, ali ne želimo ga ni danima držati pod morfijem i drugim lijekovima da bi mu produžili dva-tri dana, ali nam je cilj i temelj kvaliteta života”, zaključuje Vlasta Vučevac.

