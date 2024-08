Pila je vodu s limunom tjedan dana, evo što joj se dogodilo

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Evo zašto sezona povratka u školu može biti sjajno vrijeme za usvajanje nove navike ispijana vode s limunom – zdravstvene prednosti vode s limunom su brojne, kažu stručnjaci. Vjerojatno ste čuli izreku: "Kad ti život da limun, napravi limunadu." Kako bi bilo da umjesto toga napraviš vodu s limunom?

Iako se limun često povezuje sa slatkim okusom limunade (zahvaljujući svom tom dodanom šećeru), evo važne činjenice: “Limuni su jedno od voća s najnižim sadržajem šećera”, kaže Julia Zumpano, registrirana dijetetičarka u Cleveland Clinic Center. Napominje da je, kako se približava sezona gripe, dobro zapamtiti da su limuni puni vitamina C koji pomaže u jačanju vašeg imunološkog sustava. Također imaju malo kalorija i ugljikohidrata, a sadrže čak i vlakna.

Zdravstvene prednosti vode s limunom

“Limuni su nevjerojatno voće koje je puno nutritivnih prednosti”, kaže Samuel Mathis, certificirani liječnik obiteljske medicine. Ne samo da su prepuni vitamina C, već “sadrže i dobre količine vitamina B6 i kalija, koji pomažu u razini energije i zdravlju srca”, dodaje. Vitamin C također igra ključnu ulogu u apsorpciji željeza, što može pomoći u sprječavanju anemije, piše The Healthy.

Voda s limunom je super stvar, ali ako pretjerate možete si gadno narušiti zdravlje

Evo što dobivate od pola šalice soka od limuna:

27 kalorija

8,4 grama ugljikohidrata

3,1 grama šećera

Više od polovine dnevnog preporučenog unosa vitamina C

Vrijedan izvor vitamina B

Esencijalne minerale poput magnezija i bakra

Antioksidanse poput luteina, zeaksantina i beta-kriptoksantina

Unatoč uobičajenim zabludama, voda s limunom je zapravo dobra za želudac. Nudi probavne prednosti prvenstveno zbog D-limonena, koji neutralizira želučanu kiselinu, olakšava žgaravicu i podržava probavu nakon obroka.

Osim toga, postoji sveobuhvatna korist povećane hidratacije – mnogi od nas ne piju dovoljno vode, a dodavanje limuna može učiniti ispijanje više vode mnogo privlačnijim.

Najbolji način za konzumaciju

Sve što trebate za pripremu vode s limunom su dva jednostavna sastojka: svježi limun i malo vode. “Preporuča se da koristite toplu vodu ili vodu sobne temperature jer to pomaže ekstrahirati vitamin C”, savjetuje Zumpano.

Slijedite ove korake kako biste svako jutro napravili savršenu čašu vode s limunom:

Počnite sa svježim limunom, iscijedite polovicu u vodu.

Provjerite je li voda topla ili na sobnoj temperaturi za maksimalnu korist.

Ako je previše kiselo za vaš ukus, možete omekšati okus tako da ga razrijedite s malo više vode ili dodate mentu, đumbir ili malo kurkume za dodatne protuupalne učinke.

Je li voda s limunom zaista toliko zdrava?

“Također bih predložio dodavanje malo crnog papra kako bi se poboljšala apsorpcija”, preporučuje dr. Mathis. Ali zapamtite, ključ je da bude prirodan – izbjegavajte dodavanje šećera, iako je dodavanje malo meda povremeno u redu.”

Zdravstvene koristi

Zumpano predlaže da je “svakodnevna navika vode s limunom jednostavan način da svoj slobodan dan provedete na pravi način.”

Voda s limunom poboljšava probavu

“Kiselina u limunu može biti posebno korisna u nadopunjavanju razine želučane kiseline, koja ima tendenciju pada kako starimo”, ističe Zumpano.

Voda s limunom jača imunološki sustav

Agrumi, osobito limun, poznati su po visokom sadržaju vitamina C. Ova bitna hranjiva tvar djeluje kao antioksidans, štiteći vaše stanice od bolesti. “Na isti način na koji možete ovisiti o toploj šalici čaja s limunom kada ste bolesni, dnevna čaša vode s limunom može pomoći u zaštiti vašeg tijela od bolesti”, predlaže Zumpano.

Voda s limunom sprječava nastanak bubrežnih kamenaca

“Konkretno, limunska kiselina u limunu blokira stvaranje bubrežnih kamenaca i zapravo može razbiti manje kamence prije nego što se počnu stvarati,” objašnjava Zumpano.

Voda s limunom: Čarobni eliksir ili mit? Evo što o tome kaže nutricionistica

Može li voda s limunom smanjiti salo na trbuhu?

“Nema dokaza da voda s limunom zapravo smanjuje salo na trbuhu, ali mnogi pojedinci smatraju da voda s limunom poboljšava njihov metabolizam i povećava razinu energije, što dovodi do prirodnijeg mršavljenja”, objašnjava dr. Mathis.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Masovne krađe na samoposlužnim blagajnama: “Banana trik“ koristi sve više kupaca Mehaničari otkrili s kojih pet automobila nećete prijeći ni 160 tisuća kilometara