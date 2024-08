Sok od brusnice ima prilično neočekivano djelovanje na razinu kolesterola

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Održavanje kolesterola pod kontrolom od vitalne je važnosti za zdravlje vašeg srca i krvožilnog sustava.

Previše kolesterola u krvi može uzrokovati stvaranje naslaga ili plakova na stijenkama krvnih žila. Kako ti plakovi napreduju, mogu blokirati protok krvi.

Usto, mogu se odvojiti i stvoriti ugruške, što vas izlaže riziku od srčanog ili moždanog udara

Brusnica u svim oblicima pomaže

Metaanaliza i sustavni pregled iz 2024. objavljeni u časopisu Nutrients analizirali su 16 studija koje se bave učincima brusnice na kolesterol.

Studija nije bila ograničena samo na sok od brusnice, pa je uključivala i brusnicu u obliku kapsula, praha i tableta. Duljina uzimanja brusnice kretala se od dva tjedna do šest mjeseci.

Nakon analize svih podataka, utvrdili su da je konzumacija brusnice u svim oblicima pomogla u poboljšanju ukupnog kolesterola i kolesterola tzv. lipoproteina visoke gustoće (HDL). HDL je “dobra” vrsta koja pomaže izbaciti “loše” lipoproteine ​​niske gustoće, također poznate kao LDL, iz tijela.

Krvarenje iz nosa često zanemarujemo, a ono bi moglo ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem Brusnica kao lijek: Pomaže kod upale mjehura, ali i želučanih tegoba

Međutim, autori studije pozvali su na oprez u tumačenju rezultata jer, kako kažu, potrebno je više istraživanja prije nego što se donese preporuka za korištenje dodataka prehrani i soka od brusnice za snižavanje kolesterola, prenosi Health Digest.

U ispitivanju iz 2018. objavljenom u Journal of the American College of Nutrition sudionici su pili 400 mililitara soka od brusnice osam tjedana. U ovoj studiji je otkriveno da je sok od brusnice pomogao povećati razinu HDL-a kod ljudi.

Pomaže kod srčanih bolesti?

Također, ispitivanje iz 2021. objavljeno u časopisu Nutrients proučavalo je kako suplementacija sokom od brusnice utječe na različite čimbenike rizika od srčanih bolesti kod odraslih osoba s prekomjernom težinom i pretilošću. Kako bi proveli studiju, polovica ljudi pila je 500 mililitara 27-postotnog soka od brusnice svaki dan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Radić se okružio DP-ovcima pa poručio: Ja imam većinu, to je jasno i Penavi! Pila je sok od cikle svaki dan mjesec dana. Ovo je rezultat