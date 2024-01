Što pupak može otkriti o vašem zdravlju?

Podijeli :

Dattatreya / Alamy / Profimedia

Pupak je anatomska značajka koja može pružiti vrijedan uvid u zdravlje osobe. U nastavku pročitajte što sve pupak može otkriti o vašem zdravlju.

Infekcija

Crvenilo, oteklina i bol oko pupka mogu ukazivati na infekciju. Brojni patogeni, uključujući gljivice i bakterije, mogu prodrijeti u pupak i izazvati upalu, što dovodi do infekcije. Ako se infekcija ne liječi, može se proširiti na druge dijelove tijela i dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema, piše Times of India.

Žena podijelila svoje iskustvo: Mjesec dana sam pila napitak od đumbira, evo što se dogodilo Studija otkrila što je povezano s povećanim rizikom od zaraze koronom

Kila

Hernija ili kila / bruh abdominalne stijenke česta je stanje pri kojem se dogodilo ispadanje trbušnih organa kroz prirodni ili stečeni otvor na trbušnoj stijenci. Pupak koji je “izbačen” može biti pokazatelj ove bolesti. Pretile ili trudnice također mogu razviti ovu vrstu pupka. Nakupljanje tekućine u abdomenu također može biti naznačeno ispupčenim pupkom.

Omfalitis

Najčešće se javlja kod beba. Mnogi simptomi, uključujući crvenilo, oteklinu i iscjedak iz pupka, mogu biti izazvani ovom bolešću. Neliječeni omfalitis može rezultirati ozbiljnim nuspojavama, kao što je sepsa, potencijalno smrtonosna bolest koja se događa kada se infekcija proširi cijelim tijelom.

Granulom pupka

Ovaj poremećaj uzrokuje oticanje i crvenilo tkiva koje okružuje pupak kod novorođenčadi i male djece. Ako se ne liječi, može doći do infekcije, a također može uzrokovati nelagodu i drenažu.

Savjeti za njegu pupka​

Često čišćenje smanjuje rizik od infekcije. Bakterije i prljavštinu možete ukloniti blagom otopinom sapuna i vode. Održavanje pupka suhim je ključno, osobito nakon kupanja, jer to pomaže u sprječavanju rasta bakterija u toplom, vlažnom okruženju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Popis automobila koje je najteže prodati Može li sporije? Stanar iz Zagreba od 1996. se vuče po sudu jer ga je djelatnik MORH-a izbacio na ulicu