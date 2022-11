Znakovi koji ukazuju da pijete previše vode tijekom dana

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Većina nas bi mogla u svoj dnevni raspored uvrstiti pijenje veće količine vode - ali istraživanja su pokazala da možete pretjerati i u tome. Liječnici su nas poučili da je pijenje vode apsolutno neophodno za pravilno funkcioniranje našeg tijela. I jest - osim ako je ne pijete previše. Iako većina ljudi pazi na znakove dehidracije, stručnjaci kažu da prekomjerna hidracija može biti jednako opasna.

Ispijanje previše vode općenito ne rezultira ničim ozbiljnijim od češćeg posjeta toaletu – ali pod određenim okolnostima može uzrokovati ozbiljna stanja pa čak i smrt, kaže urolog Austin DeRosa. Hiponatrijemija, koja se ponekad naziva “trovanje vodom”, uzrokuje abnormalno niske razine natrija i drugih elektrolita u vašem krvotoku, što zatim može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su napadaji, koma i, u rijetkim slučajevima, može biti fatalno, piše The Healthy.

“Ideja da biste trebali piti samo vodu i da je ne smijete piti previše jedan je od najčešćih zdravstvenih mitova koje čujem od svojih pacijenata”, kaže Jennifer Caudle, liječnica obiteljske medicine i izvanredna profesorica na Sveučilištu Rowan School of Osteopathic Medicine u New Jerseyju. “Ovo je vrlo opasan mit jer apsolutno možete popiti previše vode, a to može imati ozbiljne posljedice.”

Dobra vijest je da može postojati mnogo znakova koji upućuju na to da možda spadate među one koji pretjerano pijuckaju vodu. Ako je tako, prepoznajte znakove da pijete previše vode tijekom dana.

1. Nikada ne izlazite iz kuće bez boce vode i stalno je imate u ruci

Ako cijeli dan nosite bocu s vodom i odmah je napunite kad se potroši, možda pijete previše vode. Konstantno dodavanje vode u tijelo može rezultirati niskim razinama natrija u krvi, što, prema klinici Mayo, može uzrokovati oticanje stanica vašeg tijela.

To može postati osobito opasno kada vam mozak počne oticati, prema dr. Tamari Hew-Butler, profesorici znanosti o vježbanju na Sveučilištu Oakland u Rochesteru. “Vaš mozak može nabubriti samo oko osam do 10 posto prije nego što stigne do lubanje i izgura vaše moždano deblo”, kaže Hew-Butler.

2. Imate pulsirajuću glavobolju tijekom dana

Glavobolje mogu biti znak ili prekomjerne hidracije ili dehidracije. Kada pijete previše vode, koncentracija soli u vašoj krvi se smanjuje, što uzrokuje oticanje stanica u organima u vašem tijelu.

Opet, to može utjecati na mozak. Kada je koncentracija soli niska, stanice rastu. Razmislite o tome ovako: kada pijete previše vode, vaš mozak zapravo raste i pritišće lubanju. Ovaj dodatni pritisak može uzrokovati pulsirajuću glavobolju i ozbiljnije zdravstvene probleme, kao što su oštećenje mozga i problemi s disanjem.

3. Gubite nagon za mokrenjem

Kontrola mokrenja je vještina koja se uči. Međutim, ako stalno prepunjavate mjehur zbog previše pića ili predugog zadržavanja urina, možete se “odvježbati” od te vještine, kaže dr. DeRosa. Zbog toga vam može biti teško osjetiti kada trebate mokriti ili vam se može činiti da morate ići čak i kada ne morate.

4. Vodu pijete čak i kad niste žedni

Najbolji način da saznate treba li vašem tijelu doista više vode jest da budete svjesni osjećate li doista osjećaj žeđi. “Naša su tijela tako programirana da se bore protiv dehidracije jer smo uvijek živjeli u strahu od oskudice ili nedostatka”, kaže Hew-Butler, “tako da imamo sve te ugrađene mehanizme koji nas štite od toga. Žeđ je individualni monitor svakog tijela koji mu daje do znanja treba li još tekućine kako bi opstalo”.

Kao odgovor, dr. Caudle sugerira da je važno naučiti više paziti na signale svog tijela – uključujući glad, umor i žeđ.

5. Vaš urin izgleda kao voda

Ako pijete zdravu količinu vode, boja vašeg urina trebala bi biti slamnato do prozirno žuta. Mit je da je prozirni urin najzdraviji znak hidratacije – zapravo, kaže dr. Caudle, bezbojni urin je jasan znak da pijete previše vode.

Staro pravilo je piti osam do deset čaša vode dnevno. Međutim, kaže dr. Caudle, koliko vode trebate zapravo ovisi o vašoj visini, težini, dobi, aktivnosti, zdravstvenom stanju i vremenu. Opet, ključ je naučiti prepoznati kakav je osjećaj žeđi u vašem tijelu.

6. Često mokrite, uključujući i noću

Koristeći klinički izraz za mokrenje, dr. DeRosa kaže: “U prosjeku, osoba će mokreti između šest i deset puta dnevno, pa ako mokrite više od 10 puta dnevno, možda pijete više vode nego što je vašem tijelu potrebno.” Buđenje više od jednom tijekom noći radi mokrenja još je jedan znak upozorenja na prekomjernu hidrataciju, dodaje.

Postoji mnogo drugih mogućih uzroka učestalog mokrenja, uključujući preaktivan mjehur ili previše kofeina. Dakle, ako je vaš unos vode unutar normalnog raspona, ali i dalje mokrite svakih sat vremena, vrijeme je da razgovarate sa svojim doktorom. Učestalo mokrenje također može biti pokazatelj dijabetes insipidusa.

7. Povraćate ili imate proljev

Simptomi prekomjerne hidracije dosta nalikuju onima kod dehidracije, objašnjava Hew-Butler. Kada pijete previše vode, vaši bubrezi dolaze do točke u kojoj se ne mogu riješiti viška tekućine. To dovodi do nakupljanja vode u tijelu.

To može uzrokovati niz neugodnih simptoma, često uključujući mučninu, povraćanje i proljev.

8. Primijetili ste oticanje ili promjenu boje na rukama, usnama i stopalima

U mnogim slučajevima hiponatrijemije, ljudi će osjetiti primjetno oticanje ili promjenu boje u rukama, usnama i stopalima, kaže dr. Caudle. Kada sve stanice u vašem tijelu nateknu, vaša će koža također početi vidljivo oticati. Čak i u manje teškim slučajevima, pijenje vode može dovesti do toga da izgledate natečeno ili napuhano.

Ljudi koji piju previše vode mogu se naglo udebljati zbog oteklina i viška vode u krvotoku. Ako pijete više od 10 čaša vode svaki dan i primijetite oticanje ili promjenu boje na rukama, usnama i stopalima, razmislite o smanjenju unosa vode i pogledajte hoće li se simptomi povući.

9. Mišići su vam slabi i lako se grče

Imati zdravo, potpuno funkcionalno tijelo ovisi o svakodnevnoj ravnoteži unesenih nutrijenata. Kada pijete previše vode, razina elektrolita pada i ta ravnoteža je ugrožena. Niska razina elektrolita može uzrokovati niz neugodnih simptoma, uključujući spazam mišića i grčeve.

Probleme s mišićima možete spriječiti tako da nekoliko čaša vode dnevno zamijenite kokosovom vodom, koja je puna elektrolita i 100 posto je prirodna, ili napitkom s elektrolitima.

10. Osjećate se umorno ili iscrpljeno

Vaši su bubrezi odgovorni za filtriranje vode koju pijete kroz tijelo i upravo oni osiguravaju da razine tekućine u krvotoku ostanu uravnotežene. Kada pijete previše vode, vaši bubrezi moraju raditi još više, stvarajući stresnu reakciju vaših hormona koja vaše tijelo ostavlja pod stresom i umorom. Ako neprestano pijete vodu i teško se dižete iz kreveta, to može biti zato što ste dodali nepotrebni stres svojim bubrezima.

