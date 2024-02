Dnevno 150 udovica ili udovaca traži drugi dio obiteljske mirovine

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

Svaka druga udovica i udovac, korisnici obiteljskih mirovina, uz svoju primaju i petinu mirovine bivšeg supružnika, piše Večernji list.

Prva godina primjene nove odredbe o obiteljskim mirovina završila je tako što je 103 tisuće udovica i udovaca steklo pravo na isplatu drugog dijela obiteljske mirovine u prosječnom iznosu od 101 euro.

Uz dvije mirovine udovice i udovci sada primaju oko 583 eura mjesečno te je njihova prosječna mirovina veća od prosječne mirovine svih umirovljenika. Prosječna primanja svih korisnika mirovina isplaćena u siječnju bila je 491 euro. No kako prosjek ruši oko 185 tisuća primatelja mirovina prema međunarodnim ugovorima, koji za svoj staž odrađen u Hrvatskoj dobivaju 152 eura, ali uz tu hrvatsku imaju i inozemnu mirovinu, bez njihovih bi podataka prosječna hrvatska mirovina bila 551 euro.

87 posto primatelja žene

Gotovo devedeset tisuća primatelja drugog dijela obiteljske mirovine su žene (87 posto), a nešto više od 15 tisuća udovci koji su uz svoju mirovinu dobili i dio mirovine preminule supruge. Hrvatska prema podacima HZMO-a ima oko 212 tisuća korisnika obiteljskih mirovina među kojima se nalaze i djeca koja se školuju i ta je skupina, do posljednje promjene prije godinu dana, imala prosječne mirovine od tristotinjak eura.

Silvano Hrelja, saborski zastupnik i političar koji je zbog obiteljskih mirovina promijenio političku boju i podržao HDZ-ovu Vladu, navodi da je od početka provedbe Zakona do 29. siječnja 2024. godine u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje zaprimljeno oko 162 tisuće zahtjeva vezanih uz isplatu dijela obiteljske mirovine. Broj zaprimljenih zahtjeva u siječnju i veljači 2023. kretao se od 3 do 4 tisuće zahtjeva dnevno te je postupno tijekom godine padao, da bi u prosincu 2023. godine to bilo oko 200 zahtjeva dnevno.

Zavod je dosad riješio oko 151 tisuću zahtjeva (91 posto), od čega se na isplatu dijela obiteljske mirovine odnosi 118.515 zahtjeva. Ostali su povezani s tim procesom jer su neki korisnici istovremeno podnosili po dva zahtjeva, prvi za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu, a drugi za isplatu dijela mirovine.

