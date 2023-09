Ekonomski analitičar: Rast cijena će usporavati, ali jedna stvar to može pokvariti

Podijeli :

Ekonomski analitičar Damir Novotny u Dnevniku N1 komentirao je pad inflacije u kolovozu u odnosu na isti mjesec prošle godine kao i što možemo očekivati u budućnosti.

Govoreći o značajnijem padu inflacije koji je Hrvatska imala u kolovozu te koliko je opravdana panika oko rasta cijena, Damir Novotny je rekao:

Minimalna plaća od iduće godine porast će za gotovo 15 posto Najniža stopa inflacije od prošle godine!

“Zadnjih dvadesetak godina u Hrvatskoj nije bilo inflacije pa nije neobično da se oko naglog rasta cijena dogodila histerija, javnost je reagirala burno. Iako mi ekonomisti znamo da je inflacija poput viroze, dođe i prođe. Mi od devedesetih nismo imali snažan rast cijena, ali nakon pandemije potrošači su htjeli više trošiti. Hrvatska je u smislu potrošnje imala snažan rast potrošnje i 2021. i 2022., a kad je velika sklonost potrošnji, cijene rastu. Očekivali smo to, ali smo očekivali i usporavanje rasta cijena.”

Smatra da bi do pada došlo i da Vlada nije zamrzavala cijene. “Uvjeren sam da bi se pad cijena dogodio u svakom slučaju. Vjerujem potrošačima, oni bi bili racionalni. Došlo bi do usporavanja u svakom slučaju u cijeloj eurozoni. Uspostavi se ravnoteža ponude i potražnje, to bi se dogodilo svakako. Možemo očekivati nastavak usporavanja i jer potrošači gledaju račune i vide da nemaju dovoljno novca”, rekao je Novotny.

Također, ističe da unatoč anketama nemamo pravu sliku o financijskoj snazi kućanstava.

Na policama hrvatskih trgovina osvanule ‘zamrznute’ cijene, pitali smo građane što misle

“Najugroženije skupine, uglavnom umirovljenici, gledaju to skeptično. Novca očito u kućanstvima ima jer inače ne bi došlo do inflacije. U Hrvatskoj nema dovoljno konkurencije, ponude roba, puno uvozimo i onda mora doći do povećanja cijena”, dodao je.

Komentirajući rast cijena sirove nafte rekao je da tu ne očekuje značajnije šokove.

“Rast cijena će usporavati, a to može pokvariti Vladina intervencija u cijene i povećanje plaća u javnom sektoru”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.