Fortuna za N1 otkrila kada bi novi dodatak na mirovine trebao stupiti na snagu i koliko će iznositi

Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske, bila je gošća Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarala o usklađivanju mirovina i životu umirovljenika u Hrvatskoj.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković najavio je u četvrtak, na početku sjednice Vlade, usklađivanje mirovina iznad sedam posto od 1. srpnja te zakonske izmjene kojima će se promijeniti formula izračuna mirovina i uvesti godišnji dodatak.

Višnja Fortuna se osvrnula na obećano povećanje mirovina: “Ovo je drugo veliko usklađivanje što sigurno nije zanemarivo i odnosi se na sve umirovljenike, isplaćuje se u rujnu. Ovo je veći iskorak, usklađivanja su bila mala.”

“Vjerujem da će se u rujnu pokrenuti izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju i nakon toga stvoreni su uvjeti da do kraja godine stupi novo usklađivanje na snagu i novi dodatak, što bi opet bio jedan iskorak u odnosu na naše umirovljenike”, dodala je Fortuna.

“Ovo je iskorak”

Plenković otkrio koliko će rasti mirovine. Uvodi se i godišnji dodatak

Objasnila je o kakvom se dodatku radi: “Mi ga zovemo dodatak, ali to je zapravo dio mirovine kojom će se povećati mirovina u odnosu na godine staža. Vlada će donijeti odluku s kojim indeksom, odnosno s kojim će povećanjem taj dodatak biti, očekujemo pet. To bi za prosječnu mirovinu bilo od 70 eura pa nadalje.”

Fortuna je komentirala i kritike upućene Vladi zbog povećanje plaća dužnosnicima: “Umirovljenici na to ne gledaju najbolje, ali plaća dužnosnika je bila na razini nekih službenika, to se trebalo dogoditi, bila bih sretnija da se to dogodilo postepeno. Ali trebaju imati veće plaće.”

