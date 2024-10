Profesor otkrio koji je razlog rasta hrvatskog BDP-a: “To je stvar ravnoteže”

Podijeli :

Profesor emeritus s ekonomskog fakulteta u Splitu, Željko Garača, gostovao je u Pregledu dana kod Igora Bobića gdje je komentirao rebalans proračuna.

Garača kaže kako je zadovoljan s rezultatima ministra Marka Primorca.

“Sada se tumači o uštedama, ali o tome ne možemo govoriti jer je potrošeno više nego je planirano. Nije potrošeno sve što je dodatno uprihođeno kroz poreze, tako da je država uspjela čak i smanjiti deficit. To je dobro i na tragu onoga što su rejting agencije prepoznale”, rekao je.

Inflacija razlog smanjenja duga

“Ovaj gospodarski rast od 3,6 posto je posljedice upravo proračunskog deficita. Da smo išli na nulti deficit rast bi bio manji. To je stvar ravnoteže. Deficit do 3 postoje prihvatljiv, kao i javni dug do 60 posto BDP-a. Ne treba dodatno štedjeti, treba pametno upravljati s prihodima i rashodima i voditi računa na koji način se troše ta sredstva”, dodao je.

Tvrdi da je točno da je inflacija razlog najvećeg smanjenja javnog duga u BDP-a. “Inflacija je povijesno najbolji način da se država riješi tereta duga. Unatoč inflaciji naše su plaće realno rasli i mislim da možemo biti svi zadovoljni. Mirovine uvijek kaskaju pola godine, ali i one napreduju”, naveo je.

Objašnjava da se kod povećanja plaća u javnom sektoru, kroz poreze i doprinose, skoro 70 posto tog novca se vraća kao prihod državnog proračuna i predlaže da se povećaju plaće liječnika.

