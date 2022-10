Hoće li Hrvatska imati dovoljno plina za ovu sezonu? Evo što kaže stručnjak

Podijeli:







Izvor: Image by michal beitz from Pixabay

Gost Newsrooma bio je Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin. Komentirao je najnovija događanja u aferi INA.

“Tržište je veoma dinamično, a i na takvom tržištu neki su htjeli iskoristiti svoju poziciju. Dobro je da su se ovakve stvari otkrile. Teško je reći koliko je Hrvatska oštećena, to će se utvrditi nakon istrage. Ipak, poznato je kolike su tržišne cijene ugovora, kada su sklapani i tko ih je sklapao. Teško je danas i poslovati u takvom okruženju. Nekad je na djelatnicima da samostalno donose odluke jer ih je ponekad s obzirom na volatilnost tržišta potrebno donijeti veoma brzo. Onda se dogodi da to netko okrene u vlastitu korist”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Miro Bulj: Sanader je mala beba za Plenkovića Nova akcija USKOK-a: Uhićene još dvije osobe zbog plinske afere, oglasila se Ina

Kako navodi, teško je svakodnevno provjeravati ugovore. “Postoje institucije koje se bave istraživanjem kriminala. Regulatorna agencija poput HERA-e nije zadužena za to, niti bi to mogla napraviti. Nekad si tvrtke ne mogu priuštiti preveliku kontrolu. To je uvijek na uštrb profitabilnosti, koju sve kompanije žele”, rekao je.

“Rekao bih da Hrvatska ima jednu od najboljih situacija u EU što se tiče plina. Imamo LNG terminal, vlastito skladište i proizvodnju te dosta plina koji se koristi za proizvodnju električne energije. To je i dobro planirano. Mogu s velikom sigurnošću reći da će plina za ogrjevnu sezonu biti”, rekao je.

Kaže da visoke cijene pogađaju djelatnosti u kojima nema profitabilnosti. “Petrokemija je imala situaciju da im plin ne služi za ogrjev, već je sirovina. Od tada ga nisu mogli koristiti. Kompanije i poduzetnici traže alternative koje će omogućiti brz povrat u ovakvim okolnostima. Sada imamo i situaciju u kojoj je ograničenje cijene s jedne strane i dobro kako bi se izbjegli alternativni ugovori”, rekao je.

“Danas je cijena megavatsata ispod sto eura. Mislim da su cijene od 300 eura apsolutni maksimum. Zadnjih desetak godina te su cijene varirale između 20 i 30 eura po megavatsatu”, rekao je.