Bekavac: Zbog neadekvatne zdravstvene skrbi stranih radnika, raste broj oboljelih od tuberkuloze

Podijeli :

N1

Ivan Bekavac, anesteziolog i predsjednik zdravstvenog savjeta Mosta u Novom danu govorio je o nizu zdravstvenih tema.

Za početak, osvrnuo se na novu ministricu zdravstva Irenu Hrstić koja je na novu dužnost stigla umjesto Vilija Beroša.

“Poručujem novoj ministrici da ukoliko želi vratiti povjerenje u Ministarstvo zdravstva, treba u javnost komunicirati jasne mjere kako će povećati dostupnost zdravstvene zaštite. Kako povećati broj zdravstvenih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – to nitko do sada nije učinio jer nisu regulirali financiranje specijalizacija. HZZO treba uračunati i trošak specijalističkog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Domovi zdravlja se ne odlučuje financirati specijalizacije. Gotovo milijun građana nema izabranog liječnika opće obiteljske medicine, pedijatra ili ginekologa. Kad se to riješi, ministrica Hrstić će se razlikovati od svojih prethodnika”, rekao je.

“Opasnost od povećane zaraze”

Bekavac je kritizirao nadzor javne nabave, čiji novi nacrt pravilnika diže iznos za nabavu u ingerenciji ravnatelja bolnica za 10 puta. “U trenutku kada imamo najveću aferu u zdravstvu, nacrt pravilnika Ministarstva zdravstva koji je u e-savjetovanju povećava ravnateljima mogućnost nabave na milijun eura, bez suglasnosti ministra. Dakle deset puta veći iznos”, dodao je.

Posebno je naglasio temu zdravstvene zaštite stranih radnika u Hrvatskoj. “Zakonski, strani radnici, jednako kao i domaći, uplaćuju obavezna osiguranja i imaju prava iz zdravstvenog i mirovinskog sustava. Bekavac, međutim, kaže da se na terenu stvari ne odvijaju u skladu s pravilnicima i da imamo opasnost povećane zaraze”, naveo je.

#related-news_0

“Savjet za zdravstvo Mosta zabrinut je zbog povećane učestalosti tuberkuloze i drugih zaraznih bolesti u zadnje dvije godine. Iz statistike HZJZ voidljivo je da je udvostručen broj oboljelih od tuberkuloze u Zadarskoj, Splitskoj i Varaždinskoj županiji i u Zagrebu. U Hrvatskoj je unazad 40 godina bio trend pada oboljelih od tuberkuloze. Dovodimo to u vezu sa neadekvatnom zdravstvenom skrbi stranih radnika koji dolaze iz zemalja gdje je učestalost oboljelih od tuberkuloze enormno veća.

U Hrvatskoj svaki radnik prilikom prvog zapošljavanja mora biti pregledan na medicini rada. Postoji međutim, niz zanimanja, gdje to nije nužno. Hrvatski zakoni Postoje pravilnici i smjernice. Treba provjeriti provode li se obvezne mjere aktivne provjere oboljelih od tuberkuloze. To uključuje fizički pregled svakog stranca i rendgen pluća ako se posumnja na dijagnozu tuberkuloze. Imamo dojave s terena da se to ne čini”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_1