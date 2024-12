Omiljeni napitak nikad nije bio skuplji: Poskupljuje i ispijanje kave kod kuće

Podijeli :

Kava postaje sve skuplja. Veleprodajna cijena zrna arabice, najpopularnije sorte zrna kave na svijetu, ovog je tjedna dosegnula gotovo 50-godišnji maksimum, nakon što je ove godine cijena porasla porasla za više od 18 posto.

Vremenske prilike utjecale na cijenu

Rekordno je poskupjela i robusta, koja je tradicionalno jeftinija od arabice. Kako navodi britanski Times, cijene su porasle zbog zabrinutosti zbog vremenskih prilika u velikim zemljama u razvoju, poput Vijetnama i Brazila.

Cijena kave skočila na najveću rekordnu razinu! Brendovi razmišljaju o povećanju cijena u supermarketima

Vijetnam je najveći svjetski proizvođač jeftinijeg zrna robuste i ključna je regija za uzgoj kave. U ovoj je zemlji zabilježena suša tijekom razdoblja rasta, a obilne kiše stigle su na početku berbe.

To je uzrokovalo smanjenje proizvodnje robuste, podigavši ​​njezinu cijenu blizu cijene arabice. Kao rezultat toga, mnoge tvrtke za proizvodnju kave prešle su na kvalitetnija zrna arabice, čime se povećala potražnja, a time i cijena na tržištu.

Golemo poskupljenje

Brazil, koji je ključni proizvođač zrna arabice, također je pretrpio dugotrajno sušno razdoblje ranije ove godine, što je izazvalo zabrinutost oko buduće opskrbe.

Ljubitelji kave već su se suočili s velikim poskupljenjima u posljednjih pet godina.

Nedavna istraživanja analitičara Stocklyticsa, koja su uspoređivala cijene u svim većim lancima kafića, otkrila su da je prosječna cijena kave porasla za 51 posto od 2019. godine.

Poskupljuje ispijanje kave kod kuće

Poskupljuje i ispijanje kave kod kuće. Times je naveo cijene u Britaniji, navodeći da je cijena Nescafe Original instant kave u supermarketima porasla za 15 posto na godišnjoj razini, prema podacima The Grocer’s Key Value Items trackera.

Jeftiniju kavu nego u Zagrebu popit ćete u samo jednom glavnom gradu u EU. A u jednom je skuplja čak 66 posto

Prošli mjesec Nestle je potvrdio da će nastaviti podizati cijene i smanjivati ​​pakiranja kako bi ublažio utjecaj viših cijena zrna kave.

No, neki stručnjaci smatraju da ovakvo poskupljenje nije sasvim loše. Will Corby, direktor odjela za kavu i društveni utjecaj u dobavljaču Pact Coffee, rekao je za The Grocer da su se zrna kave “predugo prodavala prejeftino iz zemalja porijekla na Zapad”.

“Velike tvrtke za proizvodnju kave mogle bi reći da su ovi tržišni vrhunci loša vijest, ali u stvarnosti, farmeri su konačno plaćeni dovoljno da žive”, rekao je Corby.

